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الرئيسية | صوت وصورة | إغلاق منتزه عين أسردون

إغلاق منتزه عين أسردون

السبت 22 غشت 2020 - 11:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء السبت 22 غشت 2020 - 11:44
بالتوفيق لمجهودات السلطات مع الصبر و الإلتزام من المواطنين حتى يرفع الله عنا الوباء إن شاء الله. ما هي إلا مدة قصيرة إن شاء وتعود الحياة إلى حالها بإذن الله. الصبر والتوحد من أجل بلدنا.
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10
2 - الله على راحة السبت 22 غشت 2020 - 12:00
شيء جيد
حتى ترتاح من البشر وتستعيد عافيتها
هده الهدنة جيدة للطبيعة لان الانسان يسيء كثيرا اليها
الان تتبان ليك جمالية عين اسردون بدون خيطي بيطي
خليوها ترتاح شويا من صداع بنادم
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11
3 - visiteur السبت 22 غشت 2020 - 12:02
اين كانت الحكومه منذ بدايه الصيف لقد انتهت العطله الاغلاق لا يعني اي شيء بعد انتشار الوباء البكاء وراء الميت غير خساره
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9
4 - اذن علقوا حتى المدارس السبت 22 غشت 2020 - 12:08
بما انكم اغلقتم الشواطئ والمتنزهات فلماذا لا تغلقون حتى المدارس والجامعات واش كورونا كاينا في بعض الاماكن وليس في اخرى
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2
5 - hanan السبت 22 غشت 2020 - 12:14
صدمة علاش كلشي عارف المغرب فيه الحالات بزاف و الموتى بزاف شيء طبيعي يسدوهِ.حيت البشر عامة متيقدرش على الخنقة .و ماشي غير المغرب لي عاندهم هاد المشكل. ........عامة العالم
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