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كُتّاب وآراء
تحاليل كورونا بسلا
السبت 22 غشت 2020 - 14:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - كونيتو السبت 22 غشت 2020 - 14:40
اشحال هادي من ابدات هده اجيحة اسمعنا بان الشركات الكبار عالميا التي تصنع اجهزة التنفس الصماعي مزقت رخص احتكار هده الاجهزة وفوضت صناعتها للعالم اجمع.لمادا بلدنا الحبيبي لم يستجب الا للكمامة.لكمامة سينتهي اجلها بوجود التلقيح اما اجهزة واقراعي الاكسيجين فانها تستخدم طبيا وكدلك صناعيا.
2 - salmm السبت 22 غشت 2020 - 14:57
مبادرة لقات استحسان الساكنة والله اهدي الجميع باش ناخذ بحال هذ المبادرة ولنتعاون جميعا بالتوعية والقيام بالمصاحبة لاشعار بخطورة هذ الوباء وعواقبه على الفرد والمجتمع ونرفع التحدي بروح الوطنية الحقة لان ملكنا واثق فينا فعافاكم مانخيبو ثقة الاب والملك حسب خطابه السلمي في الاخير
4 - المتتبع السبت 22 غشت 2020 - 15:10
انا اسايل هنا المندوبة الجهوية للصحة بطنجة والسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل طنجة اصيلا لماذا لا نرى ما هو معمول به في سلا الخاص بالتحليلات المخبرية لكل سكان طنجة هل سلا مميزة عن طنجة ام بها مسؤولون يفكرون بجدية في محاصرة الوباء ومسؤولوا طنجة نيام ما نعرفه عن السيد امهيدية هي الجدية فلماذا وقف اليوم مكتوف الايدي ما المانع
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