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  1. الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)

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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | استنفار ضدّ كورونا بتنغير

استنفار ضدّ كورونا بتنغير

السبت 22 غشت 2020 - 20:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المغرب و العالم السبت 22 غشت 2020 - 20:50
الإخوة الكرام... لا داعي للتهويل و ترهيب الناس فوق المستوى... نعم هناك إرتفاع ملحوظ في نسبة الإصابات و الوفيات في المغرب بسبب كوفيد 19... و لكن إطلالة سريعة في صحف العالم، توضح ان العديد من الدول تشهد تزايد في نسبة الإصابات بما يوحي بموجة ثانية من شراسة الفيروس..... الإعلام المغربي عليه أن ينخرط بشكل قوي في تعبئة المواطنين ضد الوباء.... و المسؤولون المغاربة (و لا أقول الحكومة لأن هذه الأخيرة - - فشلت-- و تم تجاوزها ملكيا).. اقول على الدولة المغربية كما وصفها الملك ان تعيد النظر في طريقة التواصل مع المواطنين و إشراك جميع القوى الحية بأسلوب 'النفير العام' حتى يتعبأ الشعب كليا ضد الجائحة و نخرج منها سالمين إن شاء الله. شعب المسيرة الخضراء لن تهزمه كارثة كورونا.
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2 - %%%% السبت 22 غشت 2020 - 20:53
j ai une grosse question qui me brûle les lèvres et je dois la posée .il y a plusieurs projets qui sont terminés et depuis presque 1an comme le tram de salé et souk salehine et plein de complexe sociaux et de centre et de dispensaire et plein d autre chose qui attendent l'inauguration et soit disant il y a Corona tout est a l arrêt vous ne voyez pas que c du gâchis. le tram de salé par exemple vous attendez quoi . les gens souffrent dans les transports .
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