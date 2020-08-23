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كُتّاب وآراء
لاعب سابق يعيش التشرد
الأحد 23 غشت 2020 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - holollllll الأحد 23 غشت 2020 - 14:37
هذا هو العدل في بلاد المسلمين،تعطي ياخدو منك كلشي يتركوك في شوارع البلاد بدون شفقة ولا رحمة اي قلب يكتسبون هاد نوع من البشر
2 - هشام الأحد 23 غشت 2020 - 14:42
الله يسهل عليه، ولكن يجب معرفة ان كرة القدم ليس مهنة. ولا يمكن للانسان ان يعيش ويفتح اسرة
تعليق غير لائق
-38
3 - مواطنة غيورة الأحد 23 غشت 2020 - 14:47
فينكم يا المحسنين عاونوا هاد السيد حرام يبقى متشرد هاكا وربي يجازيكم دنيا وآخرة.
4 - visiteur الأحد 23 غشت 2020 - 14:47
هاذ الناس لي خلاوه إوصل لديك الحالة عيب او عار
5 - ما دمت في المغرب فﻻ تستغرب! الأحد 23 غشت 2020 - 14:49
هناك ﻻعبين ورياضيين أغنياء جدا !؟ لماذا لم يقدموا يد العون والمساعدة .. والله عيب ان يصل مثل الغريسي إلى هذا المستوى وماخغي اعظم !! اين مسؤولي الجامعة اين ممثلي الشعب وأﻻحزاب !! لمثل هؤﻻء تعطى الكريمة والمنح والريع .. الله غالب !
6 - jamal swiss الأحد 23 غشت 2020 - 14:53
مسكين مدروب تالعضم والكلمة الاخيرة الله ينصر لينا الملك ديالنا...الشعب مقهور مسكين و استسلم للامر الواقع ...
7 - السوسي من سوس الأحد 23 غشت 2020 - 14:54
حشومة عليكم أولى غير الي شربتوا الدم نتاعوا
تنساوه مثل الغرسي خصكم تقفوا معاه اومعا كلشي ولكن هاذي هي الدنيا باقي الحساب
تنساوه مثل الغرسي خصكم تقفوا معاه اومعا كلشي ولكن هاذي هي الدنيا باقي الحساب
8 - الرأي الآخر الأحد 23 غشت 2020 - 14:56
90% من الشعب المغربي تعيش البؤس، و مع كورونا زادت تقودات، و ها نحن نرى الأسر و العائلات المغربية يتسولون الطعام في اليوتوب، و قالك أرسل 20 طن من الدواء الى لبنان، و 10 طن من الأدوات الطبية. و مئات الأطنان من الطعام، و الشعب المغربي يتدور جوعا و فقرا.
شوفوني شوفوني
لعكر فوق لخنونة
شوفوني شوفوني
لعكر فوق لخنونة
9 - محمد لعيوني الأحد 23 غشت 2020 - 14:56
روبورتاح غني عن التعليق وليس التعريف.
هكدا هم ابطالنا ونجومنا و هدا حالهم
رغم ان الكتيرين لم يفكروا في مستقبلهم وتاهوا في الحياة. الا ان كتيرين لم يحالفهم الحظ من اجل ضمان عيش كريم لان ظروفهم انداك والتحفيزات المقدمة لهم كانت بالكاد يسدون رمقهم بها
اتمنى من احد الصحافيين ومن خلاله للمنبر الدي يشتغل فيه ان يسهر على برنامج يستضيف فيه منل هؤلاء لاعبين .فنانين علماء اساتدة.الخ. ليتحدتوا عن مسارهم ومن خلاله يمكن للدولة ومن المحسنين وفي برامج مباشرة ان يحصلوا على شقق او مساعدات او عمل ادا كان الضيف لازال قادر على العمل ويمكن استضافة اكتر من ضيف ويكون هناك تنوع جغرافي حسب الاستضافة.
لان من رفع راية الوطن يجب ان يكرم
هكدا هم ابطالنا ونجومنا و هدا حالهم
رغم ان الكتيرين لم يفكروا في مستقبلهم وتاهوا في الحياة. الا ان كتيرين لم يحالفهم الحظ من اجل ضمان عيش كريم لان ظروفهم انداك والتحفيزات المقدمة لهم كانت بالكاد يسدون رمقهم بها
اتمنى من احد الصحافيين ومن خلاله للمنبر الدي يشتغل فيه ان يسهر على برنامج يستضيف فيه منل هؤلاء لاعبين .فنانين علماء اساتدة.الخ. ليتحدتوا عن مسارهم ومن خلاله يمكن للدولة ومن المحسنين وفي برامج مباشرة ان يحصلوا على شقق او مساعدات او عمل ادا كان الضيف لازال قادر على العمل ويمكن استضافة اكتر من ضيف ويكون هناك تنوع جغرافي حسب الاستضافة.
لان من رفع راية الوطن يجب ان يكرم
10 - wald baba الأحد 23 غشت 2020 - 15:03
فيديو مؤثر ولكن اعجبت بالكلمات الأخيرة قمة التواضع والانصاف
11 - chahid الأحد 23 غشت 2020 - 15:05
و فينكم و جامعة كرة القدم من المفروض عليكم من الناحية الإنسانية و المواطنة ان تتذخلوا في مثل هذه الحالات التي تدمع العين اتمنى ان يصل كلامي للأستاذ لقجع المعروف بإنسانيته و كرمه
12 - رياض الأحد 23 غشت 2020 - 15:11
شيء مؤسف ان ترى نهاية مسيرة كروية في هذا الحال ،اسال الله تعالى له مخرجا من أزمته ،والحفاظ على ما تبقى من كرامته.
14 - snake الأحد 23 غشت 2020 - 15:23
صدق من قال خدم يا صغري على كبري، الرياضة مفيدة للدات فقط وليس للجيب ومصاريف الحياة، الحاصول للشباب ديوها فقرايتكم
15 - mustapha الأحد 23 غشت 2020 - 15:24
كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هذا هو حالنا في المغرب كتقتل من اجل الوطن وملي تمرض حتى واحد مبغاكش .
17 - موحا الأحد 23 غشت 2020 - 15:28
هذه رسالة لكل لاعب وخا عندنا غطكرات معا احترامي للاعبيين لعندهم الكورة فطرة من عند الله ان يطلبو اموال كثيرة ليضمنوا مستقبلهم ويلاوقعت شي حجا لقدر الله يلقا باش يعيش و مبيعش راسو رخيص موليين الشكارة مجودين الدين لا يفقهون شيءا في الكورة همهم الوصول الي الكراسي مثال نهضة بركان
18 - riahi الأحد 23 غشت 2020 - 15:29
أين جامعة الكرة التي تمتلك أكثر ميزانية مالية للنظر في مثل هؤلاء الذين حملوا شعار الوطن دنبك يا أبي انك جلست في هذا البلد اللعين هناك من سرق 20 مليارا لم يلعب ولم يعرفها تماتا سوا مسؤولا من حاشية سارقون الثروة
19 - النخوة والكرامة الأحد 23 غشت 2020 - 15:29
.رغم ان هذا اللاعب السابق يعيش متشرد ورغم ضروفه القاسية حافض على كرامته ونخوته ولم يطلب يد المساعدة من احد. الرجال مثل هذا اللاعب يعدون على اصابغ اليد.اعانك الله ,والراس يبقى ديما مهزوز.
20 - ديما ديما مصاوي الأحد 23 غشت 2020 - 15:32
نتمنى من الله تعالى أن يخرج السي الغريسي من هذه المحنة وان تكون التفاتة المحسنين له ففريق وداد فاس كان ينتج دائما أبطال شباب اتمنى من رؤساء الفرق الفاسية الالتفاتة إلى هذا اللاعب يجب أن يكون هناك ضمان اجتماعي لكل لاعب مارس في فريق معين لأن مع كامل الاسف في مرحلة الشباب لايفكر الرياضي في المستقبل يفكر فقط في اللحظة التي يعيشها مع الفريق
21 - ملاك الأحد 23 غشت 2020 - 15:41
اولا وقبل كل شئ الذنب دنبه هو لانه كان يلعب او يخدم كيما بغيتو سميوها المهم هو كان تيخدم بكتافو والكتاف لابد ان تعيا وتخوي بك .كان عليه ان يعمل ليوم كهذا لا ان يضرب كل شي في الصفر بلا مندخلو في التفاصيل على كل انسان ان يعمل لليوم الاسود كي لا يبكي على الاطلال اليوم
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