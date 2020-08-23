24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيروس كورونا (5.00)

  2. غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي‬ (5.00)

  3. وهم الاندماج يغرق إسبانيا بـ"حريك جزائري استثنائي" في الصيف (5.00)

  4. هل يؤجّل المغرب الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021 في آخر لحظة؟ (5.00)

  5. حالات جديدة تزيد حصيلة كورونا ببني ملال خنيفرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مستجدات وضعية كورونا

مستجدات وضعية كورونا

الأحد 23 غشت 2020 - 19:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مكناسي الأحد 23 غشت 2020 - 19:50
كل مرحلة من الوباء تتطلب منا الاستفادة واستخلاص الدروس عوض اللوم فنحن شعب واحد ماعلينا الا الالتزام والابتعاد واحترام التباعد وارتداء الكمامة وكل واحد منا يجب أن يعرف أن اناس يعانون من أمراض مزمنة يجب أن نحميهم بقدر الامكان وان شاء الله نتغلب على الوباء في اقرب وقت وما علينا إلا الصبر والدعاء الى الله عز وجل وهو قادر على كل شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - Campo dchrif الأحد 23 غشت 2020 - 20:05
الحمد للله طنجة سجل فيها فقط 20 حالة ولكن على السلطات التشدد في مراقبة كل وافد على المدينة الزامية التحاليل او الحجر المنزلي ل15يوم والا سيتكرر سيناريو ما بعد رفع الحجر سكان عروسة الشمال يحترمون ويطبقون اجراءات الوقاية بشكل صارم بدء يعطي نتائجه ما عدا في بعض الاحياء الشعبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - متقاعد الأحد 23 غشت 2020 - 20:15
كان الله في عون اخواننا الأطباء والممرظين الذين يظحون بأرواحهم في سبيل المواطن والوطن!! لا بد من التفاتة حقيقية لهؤلاء جنود الخفاء !! مع كامل التقدير والاحترام لكل من يشتغل في الصفوف الأمامية من أطباء وممرظين ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة بكل اصنافهم!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.