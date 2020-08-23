مستجدات وضعية كورونا

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كُتّاب وآراء
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الأحد 23 غشت 2020 - 19:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مكناسي الأحد 23 غشت 2020 - 19:50
كل مرحلة من الوباء تتطلب منا الاستفادة واستخلاص الدروس عوض اللوم فنحن شعب واحد ماعلينا الا الالتزام والابتعاد واحترام التباعد وارتداء الكمامة وكل واحد منا يجب أن يعرف أن اناس يعانون من أمراض مزمنة يجب أن نحميهم بقدر الامكان وان شاء الله نتغلب على الوباء في اقرب وقت وما علينا إلا الصبر والدعاء الى الله عز وجل وهو قادر على كل شيء
2 - Campo dchrif الأحد 23 غشت 2020 - 20:05
الحمد للله طنجة سجل فيها فقط 20 حالة ولكن على السلطات التشدد في مراقبة كل وافد على المدينة الزامية التحاليل او الحجر المنزلي ل15يوم والا سيتكرر سيناريو ما بعد رفع الحجر سكان عروسة الشمال يحترمون ويطبقون اجراءات الوقاية بشكل صارم بدء يعطي نتائجه ما عدا في بعض الاحياء الشعبية
3 - متقاعد الأحد 23 غشت 2020 - 20:15
كان الله في عون اخواننا الأطباء والممرظين الذين يظحون بأرواحهم في سبيل المواطن والوطن!! لا بد من التفاتة حقيقية لهؤلاء جنود الخفاء !! مع كامل التقدير والاحترام لكل من يشتغل في الصفوف الأمامية من أطباء وممرظين ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة بكل اصنافهم!!!
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