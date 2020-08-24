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كُتّاب وآراء
مقاول سياحي يبيع الخضر
الاثنين 24 غشت 2020 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
2 - حسن الاثنين 24 غشت 2020 - 16:58
بادرة طيبة الله اسهل عليك يا اخي ماشي عيب المهم انك دبر المصروف اليومي ديالك .لكن اين هي شروط السلامة خاصة انك قبلت الظهور للعلن عبر هده القناة لا كمامة لا مسافة الامان .والحاجة الغريبة هي اكياس البلاستيك اين هي زيرو ميكا .المهم الله ارفع علينا هاد الوباء وهده الجائحة باش ترجع الامور الى نصابها وتنتعش السياحة وترجع للمحل ديالك ولزبنائك.
3 - abdou الاثنين 24 غشت 2020 - 17:03
الرجل مثل الفأس بأي جهة يضرب يحفر. تحية وتقدير للكادحين على قوتهم. ونكران الذات.
4 - sirene الاثنين 24 غشت 2020 - 17:04
هدا هو اللي طبق المثل المغربي"الرأس اللي ما يدور كدية"ارفع لك القبعة
5 - Meriem الاثنين 24 غشت 2020 - 17:05
Good luck brother
most small business in morocco are based on a shaky ground no savings no financial planning for emergency situations or the future , and this is the result , most of those business related to tourism and services are bankrupt
most small business in morocco are based on a shaky ground no savings no financial planning for emergency situations or the future , and this is the result , most of those business related to tourism and services are bankrupt
6 - محمد الاثنين 24 غشت 2020 - 17:05
هاد السيد من المعارف ديالي رجل معقول الله يعمرها دار معروف باسم" تشاو " نطلب من الله العلي القدير ان يرفع عنا هدا البلاء لكي تعود الحياة لمجاريها امين يارر العالمين
7 - سليم الاثنين 24 غشت 2020 - 17:08
في الحقيقة ماشي عيب الإنسان يخرج ويقلب على المعيشة ديالو وديال أولادو في الحلال بالطبع كيفما كانت التجارة. بالعكس هذا شرف لكن النشر ديال هاد الخبر يطرح تسائل .. ما هو الهدف من النشر...
الله يحسن العوان عدد كثير ديال الناس في هذا الميدان يعانون بجد وكولشي باين ..لأن مصدر الرزق إنقطع كليا...الله يلطف بالجميع ويرفع البلاء .. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
الله يحسن العوان عدد كثير ديال الناس في هذا الميدان يعانون بجد وكولشي باين ..لأن مصدر الرزق إنقطع كليا...الله يلطف بالجميع ويرفع البلاء .. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
8 - sefrioui الاثنين 24 غشت 2020 - 17:09
هذا مواطن شهم ومبدع. وما يقوم به ليس عيبآ بل شرف كبير له. العمل أثمن كنز. وأبشره بالفرج القريب ان شاء الله. رب إرفع عنا هذا الوباء.
9 - moustapha الاثنين 24 غشت 2020 - 17:11
الحياة زوينة لكن هي قاسحة. leven is mooi, maar leven zwaar in deze moeilijke tijden . كانت هذه ترجمة بالهولنية. هذه حقيقة لاتنكر.
10 - المراكشي الاثنين 24 غشت 2020 - 17:18
احييك اخي حارب الملل وحارب الفقر keep going
11 - شوف الاثنين 24 غشت 2020 - 17:19
راه احسن من لي معمرين يوتوب تيطلبو الصدقة على قنوات التشلهيب ولي شوهو البلاد ,تينشرو السخافة وحاسبينها صحافة
12 - red الاثنين 24 غشت 2020 - 17:20
ربي عوين الله إوفق جميع المواطنين الباحثين عن طرف الخبز
14 - Immigre الاثنين 24 غشت 2020 - 17:24
Bravo monsieur il faut pas compter sur l’état no
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