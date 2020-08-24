24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. انتشار الجيش ببني ملال (5.00)

  2. جزيرة صقلية تستغل الأزمة الصحية لطرد المهاجرين (5.00)

  3. مستجدات علاج كورونا (5.00)

  4. "المافيا" تختطف أحد أقارب شعو وتطالب بفدية 20 مليون يورو (5.00)

  5. أحمد بادوج .. فنان أمازيغي انتصر على داء السل وغلبه "كورونا" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مقاول سياحي يبيع الخضر

مقاول سياحي يبيع الخضر

الاثنين 24 غشت 2020 - 16:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - معلق٧٧ الاثنين 24 غشت 2020 - 16:56
تباركلاه عليك راجل ونص. ماعندي مانقول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - حسن الاثنين 24 غشت 2020 - 16:58
بادرة طيبة الله اسهل عليك يا اخي ماشي عيب المهم انك دبر المصروف اليومي ديالك .لكن اين هي شروط السلامة خاصة انك قبلت الظهور للعلن عبر هده القناة لا كمامة لا مسافة الامان .والحاجة الغريبة هي اكياس البلاستيك اين هي زيرو ميكا .المهم الله ارفع علينا هاد الوباء وهده الجائحة باش ترجع الامور الى نصابها وتنتعش السياحة وترجع للمحل ديالك ولزبنائك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - abdou الاثنين 24 غشت 2020 - 17:03
الرجل مثل الفأس بأي جهة يضرب يحفر. تحية وتقدير للكادحين على قوتهم. ونكران الذات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - sirene الاثنين 24 غشت 2020 - 17:04
هدا هو اللي طبق المثل المغربي"الرأس اللي ما يدور كدية"ارفع لك القبعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - Meriem الاثنين 24 غشت 2020 - 17:05
Good luck brother
most small business in morocco are based on a shaky ground no savings no financial planning for emergency situations or the future , and this is the result , most of those business related to tourism and services are bankrupt
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - محمد الاثنين 24 غشت 2020 - 17:05
هاد السيد من المعارف ديالي رجل معقول الله يعمرها دار معروف باسم" تشاو " نطلب من الله العلي القدير ان يرفع عنا هدا البلاء لكي تعود الحياة لمجاريها امين يارر العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - سليم الاثنين 24 غشت 2020 - 17:08
في الحقيقة ماشي عيب الإنسان يخرج ويقلب على المعيشة ديالو وديال أولادو في الحلال بالطبع كيفما كانت التجارة. بالعكس هذا شرف لكن النشر ديال هاد الخبر يطرح تسائل .. ما هو الهدف من النشر...
الله يحسن العوان عدد كثير ديال الناس في هذا الميدان يعانون بجد وكولشي باين ..لأن مصدر الرزق إنقطع كليا...الله يلطف بالجميع ويرفع البلاء .. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - sefrioui الاثنين 24 غشت 2020 - 17:09
هذا مواطن شهم ومبدع. وما يقوم به ليس عيبآ بل شرف كبير له. العمل أثمن كنز. وأبشره بالفرج القريب ان شاء الله. رب إرفع عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - moustapha الاثنين 24 غشت 2020 - 17:11
الحياة زوينة لكن هي قاسحة. leven is mooi, maar leven zwaar in deze moeilijke tijden . كانت هذه ترجمة بالهولنية. هذه حقيقة لاتنكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - المراكشي الاثنين 24 غشت 2020 - 17:18
احييك اخي حارب الملل وحارب الفقر keep going
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - شوف الاثنين 24 غشت 2020 - 17:19
راه احسن من لي معمرين يوتوب تيطلبو الصدقة على قنوات التشلهيب ولي شوهو البلاد ,تينشرو السخافة وحاسبينها صحافة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - red الاثنين 24 غشت 2020 - 17:20
ربي عوين الله إوفق جميع المواطنين الباحثين عن طرف الخبز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - citoyen الاثنين 24 غشت 2020 - 17:23
هذا مثال للرجولة ، تحية تقدير و إجلال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - Immigre الاثنين 24 غشت 2020 - 17:24
Bravo monsieur il faut pas compter sur l’état no
More comment
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
15 - Uodba الاثنين 24 غشت 2020 - 17:28
أحسنت يا رجل, بارك الله فيك و اعانك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - النقد الذاتي الاثنين 24 غشت 2020 - 17:41
الحياة جميلة... لكنها صعبة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.