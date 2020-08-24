24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/08/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:20
|06:52
|13:35
|17:09
|20:08
|21:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- 133 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
- توقيف مروج مخدرات وحجز كوكايين بمدينة طنجة
- الكرة الحديدية تستقطب الشباب
- الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ينظّم "التعليم عن بعد" بالمغرب
- مجلس الدفاع الفرنسي يقيّم تطوّر وباء "كوفيد-19"
"المافيا" تختطف أحد أقارب شعو وتطالب بفدية 20 مليون يورو (5.00)
أحمد بادوج .. فنان أمازيغي انتصر على داء السل وغلبه "كورونا" (4.50)
- قرار وزارة التربية يعمق غموض الدخول المدرسي وارتباك أُسَر التلاميذ - (154)
- الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ينظّم "التعليم عن بعد" بالمغرب - (140)
- أمزازي: صحّة التّلاميذ أولى الأولويات.. ولن نلغي الامتحان الجهوي - (107)
- رصيف الصحافة: مئات المغاربة يتطوعون في تجارب "لقاح كورونا" - (104)
- المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (100)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسطرة الإمهال القضائي
الاثنين 24 غشت 2020 - 15:55