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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مستشفى ميداني جديد

مستشفى ميداني جديد

الاثنين 24 غشت 2020 - 22:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالله الاثنين 24 غشت 2020 - 23:22
بان ليا غير الطوموبيلات جداد دوبل في من الطراز الغالي ، ما كاين غير برعني اش من مستشفيات اش من خدمات ، اللهم القبر ولا اوصل سي واحد عندكم اموت غير بالحكرة.
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2 - Hassan الاثنين 24 غشت 2020 - 23:40
نعم هذا كله عمل جيد وجميل لمواجهة الوباء كوفيد 19 ، ولكن المواطن يسمع دائما عن التباعد الاجتماعي ، فهل يا ترى من خلال هذا الفديو هل هناك فعلا تباعد ام تقارب كبير ، ماذا ننتظر من المسؤولين اذا لم يكونوا هم قدوة للمواطن .
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