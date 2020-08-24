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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج مهنيي كراء السيارات

احتجاج مهنيي كراء السيارات

الاثنين 24 غشت 2020 - 13:06

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1 - مول الزعتر الاثنين 24 غشت 2020 - 17:30
قالوها ناس زمان لمكسي ديال ناس عريان.
لبس قدك يواتيك.
زمان غدار .
شهرية دايمة احسن من كثرة مقطوعة.
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