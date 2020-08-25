24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء (5.00)

  2. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  3. باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)

  4. سويسرا تدعم المتضررين من أزمة كورونا بالمغرب (5.00)

  5. هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | حزن في منزل ثريا جبران

حزن في منزل ثريا جبران

الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - متقاعد الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:40
رحمة الله على الفنانة المقتدرة ثريا جبران وألهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - عماد الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:42
أين هو الحجر الصحي وأين هي قرارات وزارة الداخلية بعدم إقامة الجنائز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - سعيد الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:48
رحم الله الفقيدة ورزق اهلها الصبر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - visiteur الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:53
الله يرحمها ويغفر لها.
او هاذوك لعيالات راه ما دايراتش التباعد او ما لابساتش الكمامة بطريقة صحيحة خاصهم يطلعو الكمامة على نيوفهم وبعدو من بعضياتهم.
الله يرحم الاستاذة الفنانة ثريا جبران. وتعازينا لكل عائلتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - صلاح الدين الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:57
الله يرحمها كانت ممثلة بمعنى الكلمه كانت ذواخلاق عالية .أللهم فرشلها من الجنة.وابعتها مع الصديقين والشهداء والصالحين يارب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - medmod الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:02
رحمة الله عليها نطلب من لها المغفرة والصير والسلوان لدويها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - abdou الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:07
الله يرحمها و يوسع عليها.
كانت فنانة متأصلة.
لم نسمع عنها قط بتصرفات أو مداخلات منحطة،كما هو الحال لبعض المنتسبين على الفن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - أحمد المسادية الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:07
الله يرحمه إنا لي الله وانا اليه راجيعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - visiteur الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:13
رحم الله على الفنانة المقتدرة ثريا جبران اللهم ٱرزق ذويها الصبر و السلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.