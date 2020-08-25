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كُتّاب وآراء
حزن في منزل ثريا جبران
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - متقاعد الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:40
رحمة الله على الفنانة المقتدرة ثريا جبران وألهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون!!!!
2 - عماد الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:42
أين هو الحجر الصحي وأين هي قرارات وزارة الداخلية بعدم إقامة الجنائز
4 - visiteur الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:53
الله يرحمها ويغفر لها.
او هاذوك لعيالات راه ما دايراتش التباعد او ما لابساتش الكمامة بطريقة صحيحة خاصهم يطلعو الكمامة على نيوفهم وبعدو من بعضياتهم.
الله يرحم الاستاذة الفنانة ثريا جبران. وتعازينا لكل عائلتها.
او هاذوك لعيالات راه ما دايراتش التباعد او ما لابساتش الكمامة بطريقة صحيحة خاصهم يطلعو الكمامة على نيوفهم وبعدو من بعضياتهم.
الله يرحم الاستاذة الفنانة ثريا جبران. وتعازينا لكل عائلتها.
5 - صلاح الدين الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:57
الله يرحمها كانت ممثلة بمعنى الكلمه كانت ذواخلاق عالية .أللهم فرشلها من الجنة.وابعتها مع الصديقين والشهداء والصالحين يارب العالمين.
6 - medmod الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:02
رحمة الله عليها نطلب من لها المغفرة والصير والسلوان لدويها .
7 - abdou الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:07
الله يرحمها و يوسع عليها.
كانت فنانة متأصلة.
لم نسمع عنها قط بتصرفات أو مداخلات منحطة،كما هو الحال لبعض المنتسبين على الفن.
كانت فنانة متأصلة.
لم نسمع عنها قط بتصرفات أو مداخلات منحطة،كما هو الحال لبعض المنتسبين على الفن.
8 - أحمد المسادية الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:07
الله يرحمه إنا لي الله وانا اليه راجيعون
9 - visiteur الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:13
رحم الله على الفنانة المقتدرة ثريا جبران اللهم ٱرزق ذويها الصبر و السلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون
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