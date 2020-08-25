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كُتّاب وآراء
عاصفة رملية ببني ملال
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ام ام الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:41
الطف بنا يا الله فلاحولة لنا ولا قوة الا بك
2 - يويو الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:42
ياربي سلامة هد عاصفة كتقول النآس دخلو ديوركم راه كورونا كتسارة
3 - hassan الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:42
حبذا لو هبت مثل هاته العاصفة على المغرب بكامله ولمدة أسبوع أو ثلاثة ليفرض الحجر الصحي على المغاربة فرضا لكون أغلبهم لا يعيرون أي اهتمام للتدابير الوقائية...........
4 - ملالية الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:56
اه بصح هادشي واحد العجاجة يالطيف تخلع دنيا كولها ولات كحلة شي ساعة وهي كاينة ومشات دبا الجو مزيان الحمد لله فبني ملال
5 - مغربي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:58
اللهم احفظ وطننا جميل المغرب المغاربة الأحرار من هول الكوارث الطبيعية و من المحن و اوبءة و من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم امين يارب العالمين امين.
6 - مغربية الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:14
ياربي الطف بوطننا الحبيب و ابعد عنا هدا الوباء و شافي كل مريض و الف بين قلوبنا لنتجاوز هده الازمة بسلام .الزموا بيوتكم لنمر لبر الامان ان شاء الله ثقتنا في رب العالمين قادر على كل شئ
7 - وجدي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:20
من فوائد العواصف الرملية أنها تحر معها كل أنواع الفيروسات العالقة في الجو، لهذا لانتدمر من حدوثها بل نسأل الله العلي العظيم خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ به من سرها وشر ما أرسلت إليه.
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