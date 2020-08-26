24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/08/2020
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- المرأة في القرآن الكريم وفي الفقه الإسلامي
- ثلاثيني يضع حدّا لحياته في حديقة بمدينة تطوان
- أسلوب الحياة غير الصحي يهددك بالكبد الدهني!
- ائتلاف يدعو إلى اعتماد اقتصاد دائري لتدبير أمثل للنفايات بالمغرب
- مجلس الحكومة يدرس حل مكتب التسويق والتصدير
مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" (5.00)
تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)
الزاكي: بونو حارس عالمي يحصد ثمار الصبر والأخلاق والموهبة (5.00)
"QAnon".. هكذا تنشر حركة أمريكية نظريات مؤامرة حول ترامب (5.00)
- أمزازي يرفض تأجيل الدخول المدرسي ويعتبر التوقّف أخطر من كورونا - (237)
- مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" - (94)
- ورقة بحثية تقترح تأجيل الدخول المدرسي والجامعي الجديد لأسبوع - (81)
- المغرب يسجل 1276 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (78)
- الجزائر ترحّبُ بالحوار "البنّاء" مع المملكة وتجاوزِ خلافات الماضي - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لحلو وعريضة فنانين
الأربعاء 26 غشت 2020 - 15:05