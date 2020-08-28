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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مسؤولية انتشار كورونا

مسؤولية انتشار كورونا

الجمعة 28 غشت 2020 - 14:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الوقاية اولا واخيرا الجمعة 28 غشت 2020 - 14:20
العيد ليس مبررا والله العظيم لا تفرقني عن والداي الا 43 كلم ولدي وسيلة نقل ومع ذلك اثرت ان اقضي العيد بمفردي حماية لهم وتنفيذا لما قررته السلطات العمومية . ثم ان الحكومة لم تلغ عيد الاضحى ولكن لم تفرض على المغاربة التنقل بالطريقة التي اوصلت الوباء الى المداشر والقرى التي كانت الى حد قريب عصية عليه . لهؤلاء شكرا لكم على مساهمتكم في دمقرطة الاصابة بالوباء وجعلها عامة على جميع المواطنين وليس حكرا على المدن الصناعية الكبرى .
رحم الله الموتى وغفر لمن كان سببا في اصابتهم ورحيلهم عنا .
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2 - ابو انس الجمعة 28 غشت 2020 - 14:24
لسنا الان في حاجة للوم او محاسبة بعضنا لاننا لن نصل لنتيجة بل الاهم هو النظر للمستقبل و الالتزام بارشادات الوزارة الوصية و تحمل المسؤولية قصد الخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر فمزيدا من الصبر و من التضحية و الفرج من الله سلحانه
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3 - حكمة الله. الجمعة 28 غشت 2020 - 14:29
اغلبية الناس مخطؤون فإنتشار الفيروس ليس مسؤولية الدول ولا المواطنين لان أي وباء أو جأحة يجب ان تمر بمرحلة الذروة وهدا ما يقع حاليا عندنا وما وقع من قبل في إروبا وبعدها تنخفض الاصابات والاعراض ويضعف فيها الفيروس.والاكيد ان الفيروس موجود في الطبيعة ولن يختفي منها ويجب التعايش معه في إنتظار تلقيح.
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4 - العريشي الجمعة 28 غشت 2020 - 14:31
نسبة الأمية 70% ونسبة الجهل أكثر من 90% الشعب الدي يصدق أن الجن يسكن الإنس والقرآن واضح سورة الناس الجن يوسس ...ليس على المؤمنين بسلطان يعني من غير الوسواس لا يسكن ولا ستة حمس هل عندك شقة ؟؟ الشعب الدي يتهم السحر عند فشله ...الشعب الدي عاجز أن يفهم نظام التوقيت الشتوي و الصيفي يظن أن الحكومة أضافة ساعة يعني العالم يعيش 24h/24h ونحن نعيش 24/25......يتهمون عيد الأضحى لماذا بغباء الجزائريين كذالك إحتفلوا بعيد الأضحى و إنتشار الوباء أقل منتا !!!! دماغ المغربي في سمكة تدور حول نفسها من هذه العقلية كل مشاكلنا
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5 - المرض الجمعة 28 غشت 2020 - 14:35
مسؤولية انتشار كورونا لمن رخصوا للاحتفال بعيد الأضحى ورخصوا للسفر بين المدن هم المسؤولون ويجب محاسبتهم هم من تسببوا في انتشار هذا الوباء
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6 - visiteur الجمعة 28 غشت 2020 - 14:40
يا عجب أكثر من النصف ديال المستجوبين ماداييرينش الكمامة على الطريقة الصحيحة وتيعجبوك غير في التعاليق
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7 - مواطن الجمعة 28 غشت 2020 - 14:40
السبب هو الناس ممسوقينش و مكعرفو حت يلبسو لكمامة مقادة...90% ديال المتدخلين في الفيديو ملابسينهاش مزيان خصوصا الناس لي باين فيهم كتر من 30 سنة...
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8 - ngadi الجمعة 28 غشت 2020 - 14:44
الدولة هي المسؤولة ....هي المسؤولة شافو الاقتصاد ما شافو بنادم
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