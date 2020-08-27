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كُتّاب وآراء
سرير إنعاش مغربي الصنع
الخميس 27 غشت 2020 - 22:43
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - رشيد الخميس 27 غشت 2020 - 22:54
الحمد لله عندنا كفاءات كبيرة و بدينا تنحصدو الثمار ديالها.. بغينا بزاف بحال هدشي
2 - الأندلسي الخميس 27 غشت 2020 - 22:55
مولاي حفيظ العلمي عندو واحد القدرة عالية على أنه اقدم المغرب فواحد صورة اللي كل واحد تيتمنى اشوفها
3 - احمد الخميس 27 غشت 2020 - 22:56
لا شيء يمكن أن يقف امام الارادة القوية ديال الناس اللي تيامنو بالمغرب ديال غذا
4 - aziza الخميس 27 غشت 2020 - 22:56
عاوتاني صنع مغربي وفين جهاز الانعاش الله يسمح ليكم باراكة من الطنز
5 - karim الخميس 27 غشت 2020 - 22:57
Bravo et bon courage... seul ministre qui mérite le mot ministre, il faut promouvoir le made in morocco, il y a pas mal de PME qui peuvent vous surprendre il faut juste les aider...
6 - الوافي الخميس 27 غشت 2020 - 22:58
تمنيت لو كانت هذه الحكومة أو الحكومات المستقبلية تضم أمثال وأقران مولاي حفيظ العلمي . حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في عملكم . وأرجو الله أن تعرف الصناعة والتجارة المغربية ثورة في عهدكم وترؤسكم لهذه الوزارة . بالتوفيق إن شاء الله...
7 - Sabrin Sabrin walkin الخميس 27 غشت 2020 - 22:59
رساله لكل مسؤل ضاهرتين خطيريتين لجميع الاحيا الشعبيه وبالمنتجعات سيحايه التي يتوجه اليه الطبقه المتوسطه اولهم. مفرقعات عشورا بالتحيا الشعبيه َلقزديريه شغاله عاشورا رش الماره بلما القاطع لبيض او حت المياه العاديه يشكل خطر كبير دراجات تربتور القاتله ودرجات ناريه اكثر مستعمله لايحترمون قانون السير وكثير من ملاكها مجرمات ومجرمين شيحه داخليه عدد من شباب يطعاذون لمخدرات ولقرقوبي زد سرقه بالعنف وسكر العلني دوريات الدرك ليس له العدد الكافي لتصدي لهد لجراتيم الاي تخلق الفتنه والقتل في لبلاد 4 الاقتصاد وتعليم وأصحاب لمهن الحره في خطر 7اشهر من ثوقف كافيه لتفقير حوالي 20مليون مروكي ونتشار الاميه في صفوف الأطفال وتلاميد بسبب تعليم عن بعد 5 علاج المصحات ونوار غلا تمدرس لخصوصي...تسبي مالكي ماذونيات طكسي كبير بالرباط سلا رغم توقف 7اسهر رغم دوله حددت 4مقاعد وتامين عن 6مقاعيد زد ضرايب وجبيات وثريتات سياره بدو دعم ولو بسنتم يعني دوله او حكومة شفوي لايهمه مايعانيه المواطن المغربي قدر ماهم يتطاحنو عل مقاعد وكوطه نسائيه في تعيينات وتوظيفات وفي برلمان والاجور وتعويضات وبريمات وتتركين عشيقات قربهم ليتمتعو
9 - adam casa الخميس 27 غشت 2020 - 23:02
Petit à petit l'oiseau fait son nid...all the best
10 - مواطن من كندا الخميس 27 غشت 2020 - 23:03
كل التقدير والاحترام والتشجيع للفريق الدي أنجز العمل وكذا الوزارة لدعمها المشروع وتشجيع الاقتصاد الوطني والحفاظ على العملة الصعبة فان كانت هناك عيوب في السرير فهي البداية ولا داعي للإنتقاذات الفارغة .
11 - Me again الخميس 27 غشت 2020 - 23:03
Bizarre et dommage que la production d’un lit de patients réunit les ministres et les ré chercheurs et spécialistes et les journalistes el les cameramen pour en faire la une sur les médias!
Je comprends bien pourquoi au Maroc on produit pas les chaises roulantes... on n’a pas les infrastructures où on peut rouler avec... avons nous les hôpitaux pour les lits?!
Je comprends bien pourquoi au Maroc on produit pas les chaises roulantes... on n’a pas les infrastructures où on peut rouler avec... avons nous les hôpitaux pour les lits?!
12 - بيسمارك الخميس 27 غشت 2020 - 23:04
بادرة حسنة، لكن قبل التصدير يجب بناء مستشفيات بمواصفات دولية و تجهيزها بالآسرة و محاربة لوبيات الدواء
13 - التمساح الخميس 27 غشت 2020 - 23:05
مبادرة ممتازة نتمنى من المصحات الخاصة ان تشجع مثل هذه الشركات باقتناء الاسرة منهم بدل استيرادها من الخارج.
نتمنى لكم التوفيق
نتمنى لكم التوفيق
14 - مواطن مغربي الخميس 27 غشت 2020 - 23:05
وعلاش ميكنوش في المستشفيات المغربية أول كترت المستشفيات ليس بالمستوى
15 - ber nour الخميس 27 غشت 2020 - 23:06
تحياتي لي الطاقم المغربي والشباب المغربي وتحياتي السيد الوزير العلمي وزير في المكان المناسب
16 - كوفيد 20 الخميس 27 غشت 2020 - 23:09
قتلتونا بلكدوب فين هما اجهزة التنفس لي صدعتونا بلي المغرب غيصنع 100 جهاز فلاسبوع ويقدر يصدر منهم للخارج دبا كتهدرو على صناعة الاسرة الطبية بشكل كامل كولو غير الحقيقة انكم قمتم باستيراد الأجزاء وانكم ستقومون فقط بالتركيب
17 - abdel الخميس 27 غشت 2020 - 23:13
الناس تيصنعوا العجب و تا واحد ماتيسيق ليهم خبار
أنا بعدا كنت تنتصحاب حنا تنصاوبوه شحال هاذي
نااااري
أنا بعدا كنت تنتصحاب حنا تنصاوبوه شحال هاذي
نااااري
18 - عبد الحق الخميس 27 غشت 2020 - 23:21
فين هما الاطباء و الاطر لي غادي اهدموا كولشي مسا هرب الى الخارج دول اوروبا وامريكا الشمالية , البلاد لي ما فيهاش الديمقراطية لا يمكن ان يعيش فيها الانسان.
19 - HASSAN الخميس 27 غشت 2020 - 23:21
نعتز ونفتخر بالادمغة الشابة المغربية ولكن للاسف مسؤولونا لا يحتضنونها ولا يحفزونها خوفا على مناصبهم فيكون مصيرها الهجرة الى الدول التي تقدمت وازدهرت بفضل امثال هؤلاء الشباب
20 - مواطن الخميس 27 غشت 2020 - 23:21
زعما، وفين les respirateurs, الله يهديكم كتقولو المغاربة كلشي كاين، وفي الحقيقة حتى شي حاجة ماكاين
21 - مواطنة مغربية الخميس 27 غشت 2020 - 23:24
الرجل المناسب في المكان المناسب , الوزير الوحيد الذي يقوم بدوره علىً اكمل وجه. هادي حقا فرص شغل للشباب . الله يحفظك امولاي حفيظ العلمي ، محتاجين لناس كيبغيو بلادهم بحالك.
22 - amine الخميس 27 غشت 2020 - 23:24
ضروري من شي نوع خاصو إعقب ، و هو براسو منافع راسو بوالو ، و ضد أي نجاح ، فقط ينتظر فاش إخرج العقد النفسية لي فيه
23 - متتبعة الخميس 27 غشت 2020 - 23:27
وفين أجهزة الأوكسجين اللي صدعتو لينا بها راسنا؟؟الناس كتموت وما لاقياش فمراكش
24 - عبدالرحيم الخميس 27 غشت 2020 - 23:31
لا بخجل بعض المسؤولين ؟ الدول تبحث عن اللقاح ونحن نحاول صنع سرير انعاش؟ لن تصدق طبعا حتى لو كان سرير من خشب. تذكرنا يوما كان أحد الوزراء أعلن عن صنع الجهة تنفس. لم يعد أحد بصدق فنحن كنا من بين الذين بصدقون
25 - soud الخميس 27 غشت 2020 - 23:35
تحية للسيد مولاي حفيظ الرجل المناسب في المكان المناسب
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