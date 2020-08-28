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كُتّاب وآراء
جداريات ضد الجائحة
الجمعة 28 غشت 2020 - 15:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - yaaaaaaaaadris الجمعة 28 غشت 2020 - 16:03
بالإضافة للجداريات يجب التصدي للجائحة بالصبر و الإحتياطات اللازمة مادام بلدنا الحبيب و أجمل بلد في الدنيا قد إنشغل بالمهرجانات و كرة القدم و ترك البحث العلمي في غياهب النسيان
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