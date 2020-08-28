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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | جداريات ضد الجائحة

جداريات ضد الجائحة

الجمعة 28 غشت 2020 - 15:26

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1 - yaaaaaaaaadris الجمعة 28 غشت 2020 - 16:03
بالإضافة للجداريات يجب التصدي للجائحة بالصبر و الإحتياطات اللازمة مادام بلدنا الحبيب و أجمل بلد في الدنيا قد إنشغل بالمهرجانات و كرة القدم و ترك البحث العلمي في غياهب النسيان
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