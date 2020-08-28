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كُتّاب وآراء
بوريطة والأزمة الليبية
الجمعة 28 غشت 2020 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مقجوج الجمعة 28 غشت 2020 - 13:10
على الوزير بوريطة ان يهتم بالشؤون الداخلية للمغرب اما شؤن ليبيا فهناك دول حلف الناتو مثل تركيا ورسيا قادرة عن تسوية الوظعية لاالشعب اللبي
2 - متتبع الجمعة 28 غشت 2020 - 13:12
بغض النظر على موضوع ليبيا استغربت من الاهتمام الذي ابدته مختلف القنوات الإخبارية العربية على الخصوص وكدا مواقع التواصل الاجتماعي العربية من موقف المغرب من التطبيع من الكيان الصهيوني والذي ورد على لسان رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني واستغربت من تحاشي التطرق إلى الموضوع من طرف قنواتنا ومواقعنا الإخبارية . فعلا أمر غريب
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