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الرئيسية | صوت وصورة | حريق في سهول الحوز

حريق في سهول الحوز

الجمعة 28 غشت 2020 - 11:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مصطفى الجمعة 28 غشت 2020 - 12:06
اشمن بلاصة فالحوز هادي بالضبط
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2 - NAJ الجمعة 28 غشت 2020 - 12:08
الله يستر كترات الحرائق فالغابات بسباب الجفاف و الحرارة الله يلطف بينا
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3 - mimoun oujdi الجمعة 28 غشت 2020 - 12:26
اين هي الطائرت لاطفاء النار لماذا تبعت لااسبانيا او البرتغال للمساعدة وتذكر في الاخبار اليس اولى ان تستعمل في البلاد ام ان خبز الدار ياكله البراني انشر من فضلك
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7
4 - من سكان المنطقة الجمعة 28 غشت 2020 - 12:39
ما وقع بغابة فودرار يعجز عن وصفها اللسان انعدام الامكانيات الشكر موصول للساكنة على المجهودات ما وقع البارحة يدل على ان الدولة لا تتوفر على امكانات لمواجهة هكذا حوادث هناك مجهودات جبارة لكن انعدام الوسائل سمح بوقوع الكارثة ولازالت النيران تلتهب ما بقي من الاشجار منذ امس على الساعة العاشرة صباحا الى الآن اللهم حفظك.
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