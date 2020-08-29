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الرئيسية | صوت وصورة | الطبيعة وطقوس عاشوراء

الطبيعة وطقوس عاشوراء

السبت 29 غشت 2020 - 18:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أما المفرقعات آسيوية السبت 29 غشت 2020 - 18:42
المفرقعات احتفال آسيوي تجاري لبيع المفرقعات لا أقل ولا أكثر
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14
2 - راي حر السبت 29 غشت 2020 - 18:43
كيبان ليك نتا طبيعي وماشي طبيعي غير فطقوس لكتنوض فيها الشعوذة و عامة الناس والجاهلين من الناس مع احترامي للمتنورين الحق طعارج و شعالة و رشان بالماء و البيض و تخربيق ... وتالين غانبقاو هكذا والبلاد لور لور واش كل عام عاشور بابا عيشور ...
حذاري من الشركيات التي يغفل عنها الكثير ...
الوطن و البلاد و العباد في أزمة و كل مرة تجيبو لينا هاذ الشخص الغريب الذي نعلم كل العلم انه من ساسو لراسو متناقض لا مع راسو ولا ناس لمعاه و لا افكارو .
حسبي الله ونعم الوكيل .
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37
3 - الفاطمي السبت 29 غشت 2020 - 19:05
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاشوراء ليس فيها إلى الصيام هذا ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومادون ذلك فهو باطل .
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8
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