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الرئيسية | صوت وصورة | منع "شعَّالة" بالدار البيضاء

منع "شعَّالة" بالدار البيضاء

السبت 29 غشت 2020 - 22:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - visiteur السبت 29 غشت 2020 - 23:07
لماذا فرضت الكمامة ولم يمنع هاذا التهريج لماذا هنا في الدار البيضاء الجو ملوث والمفرقعات في كل زقاق ومكان لماذا لم يمنع هاذا لماذا لماذا
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16
2 - الحاج السبت 29 غشت 2020 - 23:13
كأننا في حرب قلة الترابي وقلة العصا لا خوف من المخزن والديهم طالقينهم
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25
3 - أين أنت يا وزارة الداخلية السبت 29 غشت 2020 - 23:14
تلك هي الفوضى وغياب القانون ومن يرى ذاك الفيديو يظن أن هناك مظاهرة ورمي للغاز المسيل للدموع...
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13
4 - مشاهد السبت 29 غشت 2020 - 23:22
صراحة، صعيب باش تبدل وضع، لان مشكل في عقلية، اما تغير، فمستحيل، ولو انطبقت سماء على الارض، بدون تعليم وتربية، انتظر الاسوء.
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22
5 - rachida السبت 29 غشت 2020 - 23:24
سبحان الله هاد المواطنين كايتسناو حتى تمنعهم السلطات من شي حاجة أما باش إمنعو هما ريوسهم بريوسهم من هاد التفاهات بلا مايتسناوا حتى حد إمنعهم وخصوصا في مثل هذا الوقت الحرج لا.فالاول لصقتوها فالسلطات بلي هي السبب في إنتشار الفيروس لانها لم تقم بإلغاء عيد الاضحى.إوا وفهاد المرة حتى هي ديال هاد الاحتفال ديالكم آش غاتقولو فهادشي عاوتاني.اولا غاتقولو السلطات هي لي مادارتش بوليسي على باب دار كل مواطن باش تحبسوا من الاحتفال بالشعالة حيت مانخافش عليكم.ضروري تلقاو شي مخرج تبرؤوا به ريوسكم وتلصقوها في غيركم.اوا غدا عاوتاني إلا عاود تزاد انتاشر هذا الفيروس كثر بسبب هاد الاحتفال ديالكم قولوا السلطات هي السبب في انتشاره ماشي المواطن المسكين
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12
6 - الطقوس السبت 29 غشت 2020 - 23:34
شعب لم تغير فيه كورونا شيء .
تحية لسلطات المحلية و رجال الأمن بابن امسيك.
و غذا زمزم بالبيض و ماء القاطع و ماء الخانز. عوتاني خاص القائد ؤ أعوان ؤ ق.س ؤ شرطة
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6
7 - ام ادم السبت 29 غشت 2020 - 23:36
العلم نور والجهل اكبر من كوفيد يجب تطبيق اقصى العقوبات على كل من لا يحترم ولا يطبق القانون هده بسالة و وقاحه
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8 - للاسف السبت 29 غشت 2020 - 23:37
من يزرع الريح يحصد العواصف لا الومهم ما دام امثال استادهم رفيقي يشجعهم على الجهل و الخرافة
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9 - جواد السبت 29 غشت 2020 - 23:44
شعب يقيم الدنيا ولا يقعدهها لعدم إرسال أبنائه للمدارس خوفا من الوباء، وها هو نفس الشعب يترك ابناءه تصول وتجول في الأحياء لممارسة طقوس همجية متخلفة لا ينص عليها لا الشرع ولا القانون ولا العقل.
إنها انفصام الشخصية و الجهل والتخلف في أبهى صوره.
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10 - الوطنية السبت 29 غشت 2020 - 23:49
كيفاش هذ الام لي خارجة تشوف الشعالة او شعلاتها هي بنفسها تعطينا طفل مربي ذلك الغصن من تلك الشجرة
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3
11 - Trois fois rie ,,, ,,, السبت 29 غشت 2020 - 23:49
في نضري يجب على السلطة أن تعتقل هؤلاء الأولاد وتزج بهم في السجن وحنما ياتون أولياء أمورهم لكي يتدخلوا لإطلاق أبنائهم تستبدلهم بهم لأنهم هم المسوؤلون عن تربيتهم الفاسدة.
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12 - أنين قطب السبت 29 غشت 2020 - 23:57
هادشي عادي أصلان دراري كيلعبو مرة وحدة فالعام لا داعي لاش هادشي كامل وا شوعالة هي لي غادي ثلوث الدار البيضاء أولا دوك الطونوبيلات لي كتر من الناس لي ف الدار البيضاء أو كون كانت الدولة دايرة الخدمة ديالها كَاعما غادي يدوخل هاد القنبول كَاع
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