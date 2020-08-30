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كُتّاب وآراء
شغب وإصابات في الرباط
الأحد 30 غشت 2020 - 10:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
1 - رأي الأحد 30 غشت 2020 - 11:04
هل لهذه المخلوقات قليلة التربية سنهزم كرونا... يجب القضاء على الجهل أولا و إعادة التربية حينها سنكون في المستوى
تعليق غير لائق
118
3 - ﻻ اخﻻق ﻻ تربية ! الأحد 30 غشت 2020 - 11:10
راه كترتو من حقوق الإنسان ؟! رحم الله ايام زمان ؟! اﻻهل والسلطة والجيران كلهم ضد الشغب والمشاغبين ! اما اﻻن ، اﻻسر سبب قلة التربية والتستر على إﻻجرام ان لم نقل هم اكبر مشجع !! الصرامة مع الوحوش الشريرة ..
4 - مواطن مغربي الأحد 30 غشت 2020 - 11:10
لا حول و لا قوة الا بالله يوم عاشوراء يوم صيام و قيام و زكاة و تطهير للنفس يتحول بين بعض المغاربة لاعمال شغب و عنف......
6 - معلق الأحد 30 غشت 2020 - 11:12
سياسة ولد او طلقو للزنقة فين وصلاتنا...او مازال اجيال اكفس من هادي قادمة
8 - استاذة الأحد 30 غشت 2020 - 11:16
هذه هي الفئة التي يتعامل معها الأستاذ داخل القسم وحينما يصدر منه ردة فعل تقوم الدنيا ولا تقعد وتبرز الجمعيات وتتفعل بنود حقوق الإنسان والمساطير القانونية انها أزمة أخلاق وانعدام التربية التي تنطلق من الأسرة التي تخلت عن دورها لتنتج عالات على المجتمع تعيث الفساد والإجرام انه زمن التسيب بكل المقاييس على الدولة أن تقوم بدراسات عميقة لإيجاد الحلول الناجعة مع تفعيل العقوبات الرادعة والتخلي عن الإعفاءات
9 - الحل الوحيد الأحد 30 غشت 2020 - 11:18
هادوك خاصهوم الحجر الصحي الشامل ابقوا ف المنازل باش اترباو لانهم غرقوا ماتايحشموش ما عندهوم ضمير
واش هادوك لي احرقو ف العجلات ما شافوش هاد المحنة لي راه المجتمع والحكومة غارقين فيها بسبب جائحة كورونا
لاحول ولا قوة الا بالله
واش هادوك لي احرقو ف العجلات ما شافوش هاد المحنة لي راه المجتمع والحكومة غارقين فيها بسبب جائحة كورونا
لاحول ولا قوة الا بالله
10 - أيوب الأحد 30 غشت 2020 - 11:19
حشومة هادشي والله تا حشومة، يعني وصل البعض لدرجة الجهل والتحلل الاخلاقي أنهم يتعدوا على ممتلكات الغير، علاش هادشي علاش ؟ واش فهمنا بلي مايمكنش تخلاو على الشعالة وتقاليد عاشوراء، ولكن هذه الأمور لا تمت بصلة لعاشوراء، وماكاتشرفناش.
حسبي الله ونعم الوكيل ياخد فيهم الحق، الناس مأزمين وكاتزيدوا تأزموهم ببحال هذه الاخبار الصادمة.
حسبي الله ونعم الوكيل ياخد فيهم الحق، الناس مأزمين وكاتزيدوا تأزموهم ببحال هذه الاخبار الصادمة.
11 - عبدالإله الأحد 30 غشت 2020 - 11:19
هذا دليل على الفشل الشامل لهذه الدولة. فشل في الحكم، فشل في تربية الأجيال و انهيار الثروة البشرية. لك الله يا وطني.
12 - الجهل عااااار الأحد 30 غشت 2020 - 11:20
لا أعرف كيف أبدا تعليقي ما يدور في خاطري اللحظة هو ... لا حول ولاقوة إلا بالله فالسلطات توعي الناس بخطورة الوباء ولاحياة لمن تنادي الم يكف هؤلاء الآلاف التي امسينا كل يوم نسمع عن إصابتهم بالوباء وهؤلاء الموتى أصبحنا وامسينا نحصيهم بسبب الوباء كل يوم لم كل هذا التعنت لم أصبح العديد من المغاربة يحتضنون التخلف واللامبالاة اللهم الطف بنا ونج بلدنا الغالي من المتخلفين العشواءييين وما ذنب هؤلاء العاملين وتلك السيارات المهشمة ارجو ان ينال المخربون جزاءهم الذي يستحقون لاحاجة لنا بامثالهم
13 - abdou الأحد 30 غشت 2020 - 11:20
للأسف هذا هو الشعب الذي يحسب نفسه احسن شعب في العالم...لا تربية لا اخلاق لا وعي ..مع هذا المرض ظهرت حقيقتنا التي طالما نخفيها ....الاباء هم المسؤولون على إنجاب هذه العاهات واش كنتسناو الشارع اربيهم
14 - لينا الله الأحد 30 غشت 2020 - 11:20
أقسم بالله يلا كانجمع فلوس للهجرة إلى كندا...
هاد الجيل لي طالع دابا كرهنا فالعيش فيها
هاد الجيل لي طالع دابا كرهنا فالعيش فيها
15 - مغربي الأحد 30 غشت 2020 - 11:21
تكلفة الجهل غالية... لا حول ولا قوة إلا بالله
16 - لاإله إلا الله الأحد 30 غشت 2020 - 11:22
يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض ستجد منهم من يقول لك اننا نطالب بمغرب جميل و ديموقراطي ووووو .إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان[1]، متفق عليه. اين نحن من هذا كل ما نجده هو الاذى اللهم الطف بنا .
17 - sefrioui الأحد 30 غشت 2020 - 11:22
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ربما حصيلة ما زرعه المستعمر في مجتمعاتنا من حقد وكراهية وضعف أخلاقي وقلة الوعي الجماعي وغياب الوطنية.
هذا هو الوباء الحقيقي الذي يجب علينا جميعآ التصدي له ومواجهته بكل الوسائل العلمية والتربوية والأخلاقية. ثم حذاري من تصرفات المرتزقة ومخططات الخصوم والاعداء.
هذا هو الوباء الحقيقي الذي يجب علينا جميعآ التصدي له ومواجهته بكل الوسائل العلمية والتربوية والأخلاقية. ثم حذاري من تصرفات المرتزقة ومخططات الخصوم والاعداء.
18 - Mazagan الأحد 30 غشت 2020 - 11:22
من لا يحترم والديه و معلميه هكذا يكون !!!!!!!!!!!!!
لا تعليم لا تربية، ما قرا ما تربى، آش كاتسنا منو .
لا تعليم لا تربية، ما قرا ما تربى، آش كاتسنا منو .
19 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأحد 30 غشت 2020 - 11:22
لماذا المخزن لم يتهيأ في الوقت المناسب ويجمع الاطارات من الشوارع قبل عملية الحرق لان الظاهر ان هناك اطارات كثيرة تحتاج إلى وقت لتجميعها من طرف شباب جانح انعدمت فيه كل مباديء الأخلاق على رأسها احترام الغير ولكن الذنب على من يفتي في اشياء لها علاقة بالاسلام ولا يتقن الافتاء آه آسي رفيقي ماذا تسمي هذا الاحتفال الشعالة العنف على الغير وعلى الطبيعة ليلة تختنق فيها الأشجار التي هي اصلا قليلة
20 - #كلنا _مغاربة# الأحد 30 غشت 2020 - 11:23
ما هذه التصرفات اللا مسؤولة، كيف لنا أن نحارب كورونا والجهل ينخر المجتمع وما يفلحون فيه مثل هذه العينات العرجاء من المجتمع هو تحميل مسؤولية أغلاطهم وتهورهم للحكومة بالله عليكم فلنكن صادقين مع أنفسنا أهكذا هو الإسلام، أبهذه التصرفتات نعد أنفسنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ....لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
21 - salimo الأحد 30 غشت 2020 - 11:24
واش زعما الجيران او المواطنين لي كيشوفو او كيتفرجو من الشراجم ماكينين يبلغو ويتاصلو ملي بداو كيوجدو لتفادينا هذ الخسائر للاسف الوضع كاريثي بكل المقاييس وكيخربو وياريث وكون غير شعبو العافية وماخربو ممتلكات الدولة واش ماعرفين بلي هادوك السيارات راهم من دم جوفنا حنا كاملين الرجاء العقاب المشدد للمخربين والمخالفين لحالة الطوارئ يكونو كيفما كانو الجهلاء واللاوطنيين ومايجي شي واحد ويقول لي حقوق ماحقوق كنتأسفو لي باقي بحال هذ النماذج كتمتع بالحرية هاذو خاصهم الحبس الانفرادي وتحرم من المخالطة ياكل ويشرب فقط حتا يتعاودو لهم الثرابي ولا يموتو كاع
22 - معلق الأحد 30 غشت 2020 - 11:24
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، على رأي المعلق الكريم : لك الله يا وطني
23 - مغربية الأحد 30 غشت 2020 - 11:27
هؤلاء لا يمتلون سكان الرباط للاسف لمادا كل هدا الشغب المبالغ فيه يعتدون على من يسهرو على امننا و استقرار هدا البلد الحبيب خسارة الجهل
24 - حسن هولندا الأحد 30 غشت 2020 - 11:28
يجب تطبيق الحجر الصحي السامل على مثل بعض الأحياء لإعادة الترببة لمثل هؤلاء البلطجية المنحرفين
كما يجل الأستعانة بالقوات المسلحة الملكية لردع هولاء المجرمين المقرقبين
كما يجل الأستعانة بالقوات المسلحة الملكية لردع هولاء المجرمين المقرقبين
25 - صاحب القلم الأحمر الله الأحد 30 غشت 2020 - 11:31
هذا الرباط ياحسرة فما بالك بالمدن المهمشة يجب على السلطات المختصة ان تضرب بيد من حديد على أصحاب هذه الظواهر المشينة و المسيئة للوطن والمواطنين لاشفقة ولارحمة للمنحرفين الذين يدمرون ويخربون ويزرعون الفوضى في كل مكان
26 - مواطنة الأحد 30 غشت 2020 - 11:34
هادشي تيضر فالخاطر. لا حول ولا قوة الا بالله .
27 - النقد الذاتي الأحد 30 غشت 2020 - 11:34
للأسف السلطات فقدت هيبتها. وللأسف هذه الصور في العاصمة.. فكما كنا نسمع بيانات الطوارئ كل مساء أحد. نتمنى أن نسمع هذا المساء خبر إقالة وزير الداخلية ومدير الأمن وتعويضهما برجال صارمين في تطبيق القانون وحازمين مع تشكيلاتهم الأمنية...
28 - baba الأحد 30 غشت 2020 - 11:36
وي وي عالعاصمة، مشينا فيها مجموعين،يجب تغيير نمط العقوبة الحبسية عاجلا.
29 - برجوووق الأحد 30 غشت 2020 - 11:37
مع الأسف الشديد، استغل مشاغبون عاشوراء وقاموا باعمال تخريبية في سيارات الدولة والخواص... كما تم اشعال النار قي الشوارع.. شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي.. لا نعرف ما هي العلاقة بين اشعال النار في عاشوراء وتكسير السيارات و المركبات في عدة مدن... ونشد بحرارة على ايادي قوات الأمن التي حاصرت المشاغبين وفرقتهم .. السؤال المطروح إلى الحكومة يبدو واضحا من هذه التصرفات المخلة بالامن... وهي رساءل بالواضح والمرموز تعبر عن تدمر الشباب عن الوضعية الحالية التي تمر منها البلاد .. فجر المشاغبون سخطهم باعمال التخريب واضرام النيران في العجلات المطاطية .. وشكل ذتلم عرقلة حركة السير ،وكذا خلق الفوضى والضجيج في بعض الأزقة والشوارع ... اذن وجب أخذ الأمور بجدية ، والقيام بما يتلاءم مع هذه الأفعال، ومعرفة الأسباب وإيجاد الحلول، قبل استفحال هذه الظاهرة ....
30 - شتي الأحد 30 غشت 2020 - 11:39
يجب وضع شروط التناسل والولادات. اللي ماقادرش يربي ولا ماعندوش الإمكانيات خاص الدولة تتدخل وتمنعو من كثرة الأولاد بدون فائدة.
31 - مغربنا الحبيب الأحد 30 غشت 2020 - 11:42
قلوبنا تحزن لما نراه في بلدنا .لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.لا تلقوا باللوم على الدولة والحكومة اولا لوموا انفسكم على التقصير في تربية ابنائكم
32 - خالد الأحد 30 غشت 2020 - 11:43
رحم الله المغرب الجميل و الجيل الجميل جيل الستينات و السبعينات. جيل الثقافة و الاحترام . كان اقلنا تعليما تجده هاويا في جمع الطوابع و الأشياء النادرة ذات قيمة فنية و ثقافية. كان جيلنا يحترم الوالدين و المعلمين و الأساتذة و الجيران و كل كبار السن كان المبتلى فينا الذي يذخن ينتظر الى ان ينام الكل ليطلع الى سطح البيت لكي يذخن دون أن يراه أحد استحياءا. كان جيلنا حينما يلعب المرة و نرى امراءة اليه من السوق متسابق الى حمل قفتها و إيصالها إلى باب بيتها. و عندما نرى شيخا نوقف اللعب و نتسارع للاخد بيده و مساعدته. رغم الفقر و الحاجة الا كنا أغنياء النفس و التربية. الا الف رحمة عليك يا مغربا سعدنا بمعرفته و العيش فيه ذات يوم
33 - عبدو السوسي الأحد 30 غشت 2020 - 11:45
هذه نتيجة عدم الوعي والجهل والاستهتار وعدم التربية. كل هذا ناتج عن نقص في تعليمنا الذي يسير نحو الهاوية وعدم تربية ابناءنا عن دينهم وحب وطنهم. نعم نحن العرب لازلنا في السلم الأخير أو الدرج الأخير بمقارنة مع الدول الأوروبية والأمريكية. هذه هي الحقيقة المرة والتي يجب علينا تقبلها. دول أخرى وصل بهم النضج إلى السلم العالي لذلك أصبحوا يتحكمون في العالم ونحن بسبب عقليتنا المتخلفة لازلنا نفكر هكذا بدعوى عندنا تقاليد ومعتقدات وهذا هو الخطأ الفادح. عندما تتغير عقليتنا سنصل بإذن الله.
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