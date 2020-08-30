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كُتّاب وآراء
حملة تعقيم ببنسليمان
الأحد 30 غشت 2020 - 22:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - rme1974 الأحد 30 غشت 2020 - 22:22
ce coronavirus est venu au bon moment pour que tout le Maroc soit désinfecter et propre hamdoulilah
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