24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السرقة واعتراض السبيل يورطان شابين ببنسليمان (5.00)

  2. "تدوينة كاذبة" تجرّ ثلاثينيا إلى المساءلة القضائية (5.00)

  3. تحقيق قضائي ضمن تورط ضابط في ارتشاء وتزوير (5.00)

  4. الأمن يوقف 157 شخصا على صلة بشغب عاشوراء (5.00)

  5. الحكومة الجزائرية ترحب بالحوار مع المغرب .. تحوّلات أم شعارات؟ (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | شربة الشريف بآسفي

شربة الشريف بآسفي

الاثنين 31 غشت 2020 - 00:08

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.