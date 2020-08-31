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كُتّاب وآراء
أحداث ليلة عاشوراء
الاثنين 31 غشت 2020 - 18:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - العريشي الاثنين 31 غشت 2020 - 19:50
في السبعينيات والثمانينيات كانوا أطفال المغاربة عندهم تربية وأخلاق اليوم نرا غباء على غباء في السبعينيات و الثمانينيّات لم يكن فيه رقات و لم نكن نسمع عن الرقات كان الفقيه يكتب حجابات نسميه " يسبب " يعني كما يأمرنا ديننا الحنيف نعمل بالأسباب وكان في أغلب الأحيان مجانيا اليوم الرقات والجن العاشق والجن اليباني نسمع " الرجال " يذهبون عند الراقي وووو كثير كثير من الأدلة تؤكد أننا نسبح في الجهل و النسبة المئوية للأغبياء كثرت و التربية الوسخة و ووووو
2 - sefrioui الاثنين 31 غشت 2020 - 20:00
أعتقد انه يجب على بلادنا أن تتعامل مع واقعنا وتقاليدنا و ثقافتنا بذكاء كبير. السؤال هو ...هل من الممكن إنجاح فكرة تيني هذه المناسبات(عاشراء، عيد الاضحى، وغيرهما.... ) من طرف المجتمع والجمعيات بالتهيئ لها ما يكفي من الفضائات والتأطير والتحسيس والشرح. الهدف هو قطع الطريق للمندسين والمخربين الذين يكذبون على اطفالنا ويدفعوا بهم للمجهول.. دور المسؤولين عن قطاعات الثقافة والشباب والأوقاف والتعليم والعائلة اساسي ومهم.
3 - اياملعز الاثنين 31 غشت 2020 - 20:01
ف السبعينات كنا نلعبو بلفرادى د الما والفرشي ولفرادى دالفرشي طرف تاع لحاء البلوط فيه شوي د البارود والزناد وتطعمو فالجعبة وتطلق عليه الزناد كيطرطق حداك بلا ما يآدي تا واحد وحنا نجمعو الزرب حطب السدر وكل واحد كايجيب علاش قدر ونجمعوه ونشعلو فيه العافية بعيد على ممتلكات الاخرين ولبنات كيلعبو بالتعارج وحنا ننقزو فوق العافية ومن تطفى صافي نبقاو حداها نلعبو دينيفري ولا اي لعبة معروفة داك الوقت حتى طفا
او نخطفو شي عجلة قديمة بنو دشي سيارة ولا عربة ونشعلوها
وكاينا الحراقية طروفا مسلسلين تاع الورق مقوى وفيه عقد تاع المتفجرات الخفيفة ونجروها مع الحايط و طق طق طق
ايام كانت زوينة
ومكاين لا شكايات ولا جرحى ولي دابزو شي جوج ما يبلغوش لخبر لوالديهم لانهم كلهم غادي ياكلو لعصى علاش ضاربو
او نخطفو شي عجلة قديمة بنو دشي سيارة ولا عربة ونشعلوها
وكاينا الحراقية طروفا مسلسلين تاع الورق مقوى وفيه عقد تاع المتفجرات الخفيفة ونجروها مع الحايط و طق طق طق
ايام كانت زوينة
ومكاين لا شكايات ولا جرحى ولي دابزو شي جوج ما يبلغوش لخبر لوالديهم لانهم كلهم غادي ياكلو لعصى علاش ضاربو
4 - touhali الاثنين 31 غشت 2020 - 20:01
la punition aux méritants
أبناء شعب يوضيعون ﻷءموال كثيرة فى لمفرقاعات وغير ذلك من ألمخدرات مختلفة. إذاً هذا يذول عن غناء شعب وليس كما يقولون شعب فقير، الشعب المغربي غاني جداً الحمدلله ؛ المغرب غاني شطوعليه فلوس ولم يجد أين يضعها إلى في المفرقعات عاشوراء.
هذا الشيء يقع غالباً في أحيإئنا المنعوتة بالفقراء.
أبناء شعب يوضيعون ﻷءموال كثيرة فى لمفرقاعات وغير ذلك من ألمخدرات مختلفة. إذاً هذا يذول عن غناء شعب وليس كما يقولون شعب فقير، الشعب المغربي غاني جداً الحمدلله ؛ المغرب غاني شطوعليه فلوس ولم يجد أين يضعها إلى في المفرقعات عاشوراء.
هذا الشيء يقع غالباً في أحيإئنا المنعوتة بالفقراء.
5 - عاشقي الديسلايكات الاثنين 31 غشت 2020 - 20:02
لا راه السنيين مساكين كايعرفو إحتفلوا بعاشوراء بكل رفق واحترام وأذب غير الشيعيين هما لي ماكايعرفو احتفلوا به وكايحتافلوا به بهمجية عكس السنيين الدراويش المساكين لي تحطهم على الجرح إبرا آه تحطهم على الجرح إبرا ههه
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