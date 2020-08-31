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كُتّاب وآراء
باب الأحد في حلة جديدة
الاثنين 31 غشت 2020 - 21:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبدالمجيد الاثنين 31 غشت 2020 - 21:20
كل اربع سنوات يعاد ترميم باب الاحد وتصرف عليه الملايير حبذا لو اكملوا واجبهم ووضعوا عليه حراسة داىمة
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