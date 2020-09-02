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كُتّاب وآراء
جماعة علال البحراوي
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:58
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - مراقب الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 12:45
بلدية سيدي علال البحراوي تحتاج الى المسائلة والفحص المالي من طرف وزارة الداخلية لانها جماعة غنية وفقيرة من حيث المرافق العمومية تصوروا لا يوجد و لا مساحة خضراء والعاب للاطفال زائد مشكل انقطاع الماء وغلاء الفواتير ومشكل النقل حتى الشارع الرئيسي عام ونص والاشغال لم تنتهي به طوله لا يتعدى تقريبا كيلومترات معدود ة لانها توقفت لاسباب مجهولة المهم مشاكل كثيرة
2 - hamo الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 12:45
السلام عليكم ، الله إكتر من أمتال هدا الرءيس والله إرزقوا ما ينوي ونتمنا له الصحّا و العافيه . باين من كلاموا أنه غيور على ابلادو وعلى المواطنين هدا هوا الي يصلح إكون فالبرلمان ، الله المستعان
3 - متتبع الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 12:50
جماعة سيدي علال البحراوي من بين اغنى الجماعات المحلية في المغرب مداخيلها من الثروة الغابوية تخولها هده المرتبة. كرءيس جماعة يحب تحدي العقبات المادية. هدا هو دور المسير للشأن العام. بالتوفيق انشاء الله، انت شاب، تحلى بالصبر و الارادة لاخراج منطقتك الغنية من ايدي اعداء النجاح.
4 - Bahraoui الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 13:23
جماعة سيدي علال البحراوي أو "الكاموني" مركز حضري أو لِنَقُلْ مدينة صغيرة في طور النمو على المستوى العمراني . موقعها استراتيجي حيث تبعد عن الرباط ــ سلا بحوالي 28 كلم و القنيطرة بحوالي 30 كلم. و يمر بالقرب منها الطريق السيار غرب ـــ شرق. فماذا ينقصها حتى تكون مدينة نموذجية؟
ـــ التزود الكافي بالماء الشروب بدون انقطاع مع زيادة الصبيب.
ـــ تغيير مكان المطاعم الموجودة قرب البلدية و قرب مدخل المدينة و نقلها عند مدخل الطريق السيار من جهة سلا؛ من أجل حركية اقتصادية أنشط و من أجل جمالية أكبر و أحسن لوسط المركز الحضري.
ــ تثنية الطريق في اتجاه القنيطرة و جعلها طريقا سريعا و ربط الطريق السيار مباشرة بالقنيطرة.
ـــ مد السكة الحديدية عبرها في اتجاه مكناس فاس.
ـــ تهيئة المساحات الخضراء وسط المدينة و على طول الطريق الرئيسية و إحداث منتجع أو منتجعين في الغابة في اتجاه تيفلت يسارا أو في اتجاه القنيطرة يمينا؛ مع فضاءات للأطفال و ملاعب للقرب لجميع الرياضات
ـــ التزود الكافي بالماء الشروب بدون انقطاع مع زيادة الصبيب.
ـــ تغيير مكان المطاعم الموجودة قرب البلدية و قرب مدخل المدينة و نقلها عند مدخل الطريق السيار من جهة سلا؛ من أجل حركية اقتصادية أنشط و من أجل جمالية أكبر و أحسن لوسط المركز الحضري.
ــ تثنية الطريق في اتجاه القنيطرة و جعلها طريقا سريعا و ربط الطريق السيار مباشرة بالقنيطرة.
ـــ مد السكة الحديدية عبرها في اتجاه مكناس فاس.
ـــ تهيئة المساحات الخضراء وسط المدينة و على طول الطريق الرئيسية و إحداث منتجع أو منتجعين في الغابة في اتجاه تيفلت يسارا أو في اتجاه القنيطرة يمينا؛ مع فضاءات للأطفال و ملاعب للقرب لجميع الرياضات
5 - visiteur الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 15:48
تبارك الله عليك اسي جمال كلام في الصميم شكراً لك على هدا الميساج
6 - visiteur الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 16:24
ااكاموني سكنت فيها خمس سنين عن تجربه لا قانون ولا عدل الي بغا بدير شي حاجه كيديرها ويقلك جهدك جريه ...ناس حفرو البير ف جراج ديال العماره شي نهار طيح كامله ملي ديكلاريت ببهم قالت لي ف الباشويه والقياده سيري ل مصلحه المياه والغابات . وش قانوني بحفر البير تحت عماره السؤال امتا تحفر وشكون سمح ليهم
7 - Jaouad الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 16:30
كلشي حتى من بعد إن شاء آلله
غادي نديرو
واش الموظفين ديال الجماعة ماعندهمش مكاتب
غادي نديرو
واش الموظفين ديال الجماعة ماعندهمش مكاتب
8 - بلادي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:29
هذا ولا مشكل جميع المدن المغربية التي تحولت الى سوق مفتوحة، في زمن مضى واش عمركم شفتو الفراشة في الشوارع الرئيسة ، كنقولو دائما من المستفيد من الفوضىً التي أصبحت تعرفها بلادنا. اما المساحات الخضراء وفضاءات للأطفال فيه منعدمة،
9 - عبدو الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:31
جماعة سيدي علال البحراوي ممكن ان تكون مدينة صغيرة من اجمل المدن بحكم ماتتوفر عليه من مكتسبات جغرافية موقعها الاستراتيجي حيت تبعد على سلا بحوالي 25 كلم وتواجدها بوسط غابوي مهم وكذلك تضم مؤهلات فلاحية متنوعة وايضا فهي في طور النمو والتوسع الجغرافي والدمغرافي. لهذا يجب على مسؤوليها ان يهتموا بانقط التالية
التفكير في مساحات خضراء حيت ان المدينة لا تتوفر على اي ساحات خضراء سوى البنايات والتجزءات
تصميم للمدينة متطور ومتجدد واضح المعالم مناطق محددة إدارية تجارية صناعية مساكن منتجعات
محطة طرقية وشبكة طرقية وسككية تربطها مع مختلف المدن المجاورة
منتجعاعات الفضاءات رياضية وترفيهية خاصة وأن المدينة تتوفر على غابات
تنظيم محكم وجيد للسوق الأسبوعي الحالي
الزيادة في شبكة الماء الصالح للشرب
التفكير في مساحات خضراء حيت ان المدينة لا تتوفر على اي ساحات خضراء سوى البنايات والتجزءات
تصميم للمدينة متطور ومتجدد واضح المعالم مناطق محددة إدارية تجارية صناعية مساكن منتجعات
محطة طرقية وشبكة طرقية وسككية تربطها مع مختلف المدن المجاورة
منتجعاعات الفضاءات رياضية وترفيهية خاصة وأن المدينة تتوفر على غابات
تنظيم محكم وجيد للسوق الأسبوعي الحالي
الزيادة في شبكة الماء الصالح للشرب
10 - Bahraoui الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:36
تتمة التعليق 4
ـــ خلق مدينة جديدة مثل سلا الجديدة يمين محطة الأداء للطريق السيار في اتجاه تيفلت.
ــــ إحداث مستشفى؛ و مركب رياضي دولي كبير متكامل و فنادق وسط الغابة. المكان استراتيجي بين مكناس، فاس، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء و حتى طنجة.
ـــ إحداث منطقة صناعية كبيرة بموغان و لم لا نقل مطار الرباط إليها.
ــــ إحداث نواة جامعية و معاهد عليا لتخفيف الضغط عن الرباط و سلا.
تثليث الطريق في اتجاه الرباط ــ سلا مشروع مهم سيساهم في جعل المركز الحضري أكثر جاذبية و حركية.
إلى صاحب التعليق 6. إذا كانت جودة البناء عالية مع وجود القبو، لا خوف من البئر. بالعكس البئر يقوي السلامة لأنه يحمي الأساسات و السوميلات من تجمع المياه في القبو و تسربها إليها.
ـــ خلق مدينة جديدة مثل سلا الجديدة يمين محطة الأداء للطريق السيار في اتجاه تيفلت.
ــــ إحداث مستشفى؛ و مركب رياضي دولي كبير متكامل و فنادق وسط الغابة. المكان استراتيجي بين مكناس، فاس، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء و حتى طنجة.
ـــ إحداث منطقة صناعية كبيرة بموغان و لم لا نقل مطار الرباط إليها.
ــــ إحداث نواة جامعية و معاهد عليا لتخفيف الضغط عن الرباط و سلا.
تثليث الطريق في اتجاه الرباط ــ سلا مشروع مهم سيساهم في جعل المركز الحضري أكثر جاذبية و حركية.
إلى صاحب التعليق 6. إذا كانت جودة البناء عالية مع وجود القبو، لا خوف من البئر. بالعكس البئر يقوي السلامة لأنه يحمي الأساسات و السوميلات من تجمع المياه في القبو و تسربها إليها.
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