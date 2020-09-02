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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | جمهور الجيش في الشارع

جمهور الجيش في الشارع

الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 10:38

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - هشام الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 10:56
شعوب تنظم تظاهرات و تندد بالوضية مثل بطالة فساد غلاء معيشي. وشعبنا ملاهي مع
جلدة كورة ومع عاشوراء .يجب على حكومة أن
تفتخر بهاد مداويخ
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24
2 - حسن الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 10:59
واش هاد الفديو جديد ولا قبل كورونا.
واش كاين التباعد.
واش فخبار السلطة.
!!!!
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1
3 - هي الفوضى الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:00
هي الفوضى وغياب القانون وهذا التراخي الأمني سيشجع المزيد من المنظبطين على خرق القانون.. رحم الله زمان داخلية إدريس البصري
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11
4 - abdou rabat far الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:03
هنيئا لفريق الجيش الملكي زعيم الأندية المغربية والفريق المرجعي بلاعبيه ا وحراسه الأساطير .نتمنى ان يعود الزعيم لسابق عهده ويحقق الألقاب فالاسد يمرض ولا يموت. ودالك بتجديد الإدارة المسيرة وجلب لاعبين مؤهلين لحمل القميص الغالي .وكدلك يجب التواصل مع الجمهور الوفي وإعطاء الكلمة له.
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-22
5 - أسد عليَّ الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:04
السلطات امام هؤلاء وامثالهم في ليلة عاشوراء كانت عاجزة. فقط تستعرض عضلاتها على الآمنين الجالسين في المقاهي بدون كمامة او مول حانوت وأضع كمامة على ذقنه وتغرمه ب 300درهم
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11
6 - محب للفريق الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:08
فريق عريق رغم البعد عن منصات التتويج اتمنى له معانقة الالقاب المحلية والافريقية من جديد لكن وجب تظافر جهود كل مكونات الفريق ديما عسكر
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-9
7 - داوي خاوي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:08
تحية عسكرية وديما عسكر ، رسالة للجماهير الفاروية ، لا للشغب لا للشغب لا للشغب ، اللي كيحب الكورة مكيخربش ومكايهرسش وما كيخصرش الهضرة ، اللي كيحب الكورة خصو يطلع النيفو شوية ، قشب و شد فالاخرين ماشي مشكل ولكن كون متحضر فالتشجيع ديالك داخل وخارج الملعب ، تحية عسكرية للجماهير الرجاوية والودادية اللي وصلات العالمية وديما عسكر من الصغر حتى القبر.
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-9
8 - rachida الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:09
السلام عليكم.لا حولة ولا قوة إلا بالله.الشباب الحقيقي يركض وراء مستقبله ليكون له حياة أفضل وشبابنا يركض وراء التفاهات فقط بل ويبدع فيها.الفرق الكروية والاعبين يربحون أموال طائلة والشباب المستهتر لا ينوبه إلا إلتهاب الحنجرة وراء كل صراخ يصرخه في المقاهي إن سجل فريقه هدف.اللاعب بأهدافه يصل إلى القمة والمتفرج يصل إلى ضياع وقته ومستقبله بكثرة تفكيره في الكرة دون أي أهداف تذكر
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13
9 - كم من لقب الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:21
ممكن شي معلق يعطينا كم من لقب ربحه فريق الجيش الملكي ؟ مغربيًا ، مغاربيا أو أفريقيا

و شكرا
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-5
10 - عدمي و افتخر الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:21
يظهر لي ان المحتفلين من مختلف الاجيال يعني الكلاخ و التخلف و العصبية سواءا الكروية او العقائدية متشعبة في المجتمع المغربي و اعدرهم لان هذا ليس ناتج عن العقلية السائدة فقط بل حتى نتيجة استثمار المخزن لسنوات و سنوات من التكليخ و استعباد العقول و اهمال التعليم و تقزيم دور انماء فرد واع و الاعلام و المسلسلات الفارغة بالملايير و الدولة تحصد ما زرعته عدم ترشيد الميزانيات في ما يبني الفرد تحصد شوك المجتمع و التخلف
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4
11 - سين الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:23
حتى كورونا راها كتحتفل معكم............................
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6
12 - said الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:25
il faut instaurer le service militaire obbligatoire pour tout les jeunes, en plus du service civil, des travaux utiles pour le pays a faire obbligatoirement comme nettoyer les rue, les palges...aider les vieux...et surtout chers parents il faut eduquer vos enfants c'est pas faire des enfants et abbandonner dans la rue
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4
13 - مواطنة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:26
صراحة جمهور الجيش لازال متخلف يعيش في أوائل الالفية الثانية
جماهير الرجاء و الوداد وإيلتراتها ساعدت عدة متصررين من كورونا، وقاموا بحملات للتبرع بالدم، وبإلصاق ملصقات في الشارع للتحسيس بالوباء.

بينما جمهور الجيش لازال لا يفهم معنى التحضر.

ومن يخالفني الرأي فليبحث في صفحات إيلترات الرجاء والوداد في تويتر وفايسبوك وانستغرام.

يتنافسون في التحضر، وحتى بعض الانفلاتات من جماهير الفريقين تشجبهم الايلترات وتؤطر جماهيرها. أما الجيش الصراحة ... ايلتراتها ضعيفة وجمهورها غير مؤطر ولازال يعيش في الجاهلية الحركية.
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-2
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