24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كورونا والحجر الصحي يوقفان مُعاملات شركات المحروقات بالمغرب (5.00)

  2. الشراكة الإستراتيجية المغربية الصينية .. آفاق واعدة وتحالفات متينة‬ (5.00)

  3. مسؤول تربوي يستعرض ملامح الدخول المدرسي (5.00)

  4. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجهود المغربية لحل الأزمة الليبية (5.00)

  5. 30% من الألمان يعتقدون أن الحكومة تضخّم كورونا‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | معاناة مع مطرح للنفايات

معاناة مع مطرح للنفايات

الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 16:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الجهل بعينه ! الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:23
واش ياعياد الله ماوصلكم خبر إجبارية لبس الكمامات تفادياً ﻻنتشار كورونا ..!! اﻻنسان في بعض المواقف يعجز عن الكﻻم .. على من اقرأ زبورك ياداوود!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - Azer الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:46
نفس المشكل مع مطرح نفايات اليانس دارنا مهدية قنيطرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.