24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/09/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:29
|06:58
|13:32
|17:04
|19:56
|21:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- الاجتهاد القضائي وإشكالية التحرش المعنوي
- "البيجيدي" وعرقلة الإصلاح والدمقرطة
- النار تلتهم جوطية بفاس
- ضوء النهار يحمي طفلك من قِصر النظر
- المغرب والصين يشرعان في التجارب السريرية لتطوير "لقاح كورونا"
كورونا والحجر الصحي يوقفان مُعاملات شركات المحروقات بالمغرب (5.00)
الشراكة الإستراتيجية المغربية الصينية .. آفاق واعدة وتحالفات متينة (5.00)
الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجهود المغربية لحل الأزمة الليبية (5.00)
- إضراب الزّفزافي يلامس "الخطر" .. ونشطاء ينشدون إنقاذ الأرواح - (88)
- "المتعاقدون" ينتقدون تجاهل أمزازي ويستعدّون لـ"معركة التّوظيف" - (75)
- التخطيط لموسم دراسي جديد ناجح يصطدم بضعف بنية المؤسسات - (73)
- هل تستجيب وزارة الداخلية للأحزاب برفع دعم "تأطير المواطنين"؟ - (67)
- وزارة الصحة توقف النشرة اليومية للوضع الوبائي - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
معاناة مع مطرح للنفايات
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 16:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الجهل بعينه ! الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:23
واش ياعياد الله ماوصلكم خبر إجبارية لبس الكمامات تفادياً ﻻنتشار كورونا ..!! اﻻنسان في بعض المواقف يعجز عن الكﻻم .. على من اقرأ زبورك ياداوود!!
2 - Azer الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:46
نفس المشكل مع مطرح نفايات اليانس دارنا مهدية قنيطرة.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2