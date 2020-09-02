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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | التوقيع على الدراسة الحضورية

التوقيع على الدراسة الحضورية

الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:31
الحاسوب راه خاصو يكون عند أي تلميذ في هاد العصر. في الدول التي تحترم نفسها تدعم الأسرة المحتاجة من أجل اقتناء الحاسوب. لكن لنتكلم بصراحة التعليم في المغرب سواء عن بعد أو حضوري فهو تعليم دون المستوى.
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14
2 - مواطن الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:37
الوزارة تتحمل مسؤوليتها...
انا اختار الحضوري بالنسبة لأبنائي
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3 - النقد الذاتي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:39
هذه الملايين الاستمارات التي وقعت كالتزام بالدراسة الحضورية سترونها بعد شهر عند مول الزريعة... الدراسة ستكون عن بعد
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