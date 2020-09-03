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كُتّاب وآراء
حورية شاطئ سيدي عابد
الخميس 03 شتنبر 2020 - 09:33
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن الخميس 03 شتنبر 2020 - 09:45
الله يعاونك على ظلم المسؤولين الذين لم يهيئوا لك ولأمثالك ظروف عيش كريمة.
بارك الله لك في رزقك.
بارك الله لك في رزقك.
2 - farissrabia الخميس 03 شتنبر 2020 - 09:50
كون كانت فعلا هولندية فشي بلاد اوروبية كون راه على الاقل مدربة في احدى الاندية بعزها وشرفها... امراة بهاذا السن تغطس لاجل دريهمات للقمة العيش كم انت قاس ايها الزمن
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