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كُتّاب وآراء
وفاة عبد الجبار لوزير
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - Mazagan الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:50
إنا لله و إنا إليه راجعون، رحم الله الفقيد و رزق أهله الصبر و السلوان.
2 - امال الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:59
الله يرحمو.كان كيعجبني التمثيل ديالو و اللهجة المراكشية ديالو حلوة. وكان خفيف الظل.الله يرحمو ويوسع عليه وعلى جميع اموات المسلمين.
3 - DRG الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 22:02
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون
4 - فتيحة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 22:03
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وأسكنه فسيح جنانك واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنك سميع مجيب الدعاء
5 - قلم الرصاص الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 22:05
رحمه الله استمتعنا بأداءه و نحن صغار برفقة زميله الراحل محمد بلقاس
كلما رغبت في الفكاهة اعيد عرض مسرحية سيدي قدور العلمي او سكيتش
" البيرمي"
كلما رغبت في الفكاهة اعيد عرض مسرحية سيدي قدور العلمي او سكيتش
" البيرمي"
6 - رحمة و مغفرة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 22:17
فنان كبير له مكانة و بصمة في الفن المسرحي و الكوميدي بصفة خاصة و لذلك فانا شخصيا اعتبره مدرسة قاءمة بداتها لطالما تفننت و متعت الجمهور المغربي بادواره الراءعة و الجادة والتي سوف تبقى خالدة لانها ادوار جد نقية، محترمة تراعي خصوصيات التي تتميز بها الاسرة المغربية، خاصة سلسلة دار الورثة التي طبعها بحضوره، و برزانته، مشخصا دور الاب العطوف و الكريم، المتشبت باصالته و برياضه الجميل غير مكترث ببيعه مهما قدموا له من ثمن، رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و رزق اهله الصبر و السلوان امين يا رب العالمين.
7 - visiteur الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 22:22
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
8 - ناصر مكناس الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 22:24
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحم ويتبتو عند السؤال ويجعل مثواه الجنة بغير حساب ولا عقاب
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