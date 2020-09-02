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كُتّاب وآراء
مع الأسطورة التيمومي
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - الجيل الذهبي. .. الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:31
الحمد لله على سلامتك يا تيمومي ، وأتمنى ان يحضى الغريسي بنفس المعاملة واﻻلتفاتة الطيبة . رفعوا راية المغرب عالية ، اللهم ارفع من شأنهم.
2 - visiteur الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:34
محمد التيمومي لاعب كبير باخلاقه وموهبته الكروية
3 - احمد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:35
على سلامتك عزيز المغاربة. حفظك الله ورعاك نجمنا الساطع وحفظ الله جلالة الملك المحبوب وجازاه الله خيرا
4 - مكسيكو 86 الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:50
نتمنى الشفاء العاجل الاسطورة التيمومي الذي متعنا مع المنتخب والجيش الملكي بيسراه الساحرة وأخلاقه العالية. بالنسبة لي احسن10رقايقي داز في المغرب .
5 - حسن الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:51
لاعب كبير و خلوق. امتعتنا و اسحرتنا بكرتك و فنياتك. نطلب من الله العزيز القدير أن يشفيك ويمدك بالصحة و العافية.
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