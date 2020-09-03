24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/09/2020
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:32
|17:03
|19:55
|21:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- جدل شهادة المغادرة
- الأسرة المغربية مُدانة أم مغلوبة؟
- مؤسسة علمية مغربية تمهّد لإنتاج ملايين الوحدات لاختبارات كورونا
- وداعا عبد الجبار لُوزير
- "إعدام" جداريّة فنية بالبيضاء يطلق عنان انتفاضة إبداعيّة رقميّة
المغرب ينجحُ في إعادة "الحوار السياسي" بين أطراف الأزمة الليبية (5.00)
فرق البرلمان تقدّم تعديلات القانون الجنائي وسط توجس من "بلوكاج" (5.00)
إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء (5.00)
موقع مقرّب من الاستخبارات الفرنسية يروج أخبارا زائفة حول المغرب (5.00)
- أساتذة المغرب يخشون "الكارثة" ويقترحون تأجيل الدراسة إلى أكتوبر - (139)
- وفاة الفنان عبد الجبار لوزير عن سن 92 عاما - (128)
- البرلمان الجزائري يفتتحُ جلساته باستفزاز المغاربة - (95)
- المغرب يسجل 1672 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (68)
- المغرب يُراسل مجلس الأمن بعد عرقلة البوليساريو لمعبر الكركرات - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تغيير اسم ساحة ببني ملال
الخميس 03 شتنبر 2020 - 13:35