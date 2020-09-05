24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/09/2020
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- جمعيات تشكو "سوء توزيع المنح" لعامل النّاظور
- فيصل الحليمي ينتهي من إخراج فيلمه "15 يوم"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
- هذه معايير مشاركة المغرب في تجارب اللقاح الصيني ضد "كورونا"
- مرضى "كوفيد-19" يشكون غياب الأطباء وآلات التنفس الاصطناعي
هذه معايير مشاركة المغرب في تجارب اللقاح الصيني ضد "كورونا" (5.00)
جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط (5.00)
المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (5.00)
"البيجيدي" يفتح النقاش حول تقليص المشاركة في "خلوة تنظيمية" (1.00)
- تردُّد الحكومة يعيد نقاش تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية إلى الواجهة - (85)
- ضمان التّعقيم وتفادي الاكتظاظ .. "تحدّيات حارقة" تواجه أمزازي - (80)
- السلاوي يُهدد بالاستقالة عند وجود "تدخل سياسي" في لقاح كورونا - (68)
- حركة "مالي" تنتفض أمام "التمييز ضد النساء" في شاطئ مغربي - (66)
- المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حالة الطفل ريان
السبت 05 شتنبر 2020 - 23:46