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كُتّاب وآراء
قرار إغلاق شاطئ أكادير
السبت 05 شتنبر 2020 - 13:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حسن المغترب السبت 05 شتنبر 2020 - 14:03
صراحة كماااااااااامة عند المعلق الاول، كمامة كلِمتيزي، صراحة قلة الوعي صعيييبة.
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