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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | قرار إغلاق شاطئ أكادير

قرار إغلاق شاطئ أكادير

السبت 05 شتنبر 2020 - 13:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حسن المغترب السبت 05 شتنبر 2020 - 14:03
صراحة كماااااااااامة عند المعلق الاول، كمامة كلِمتيزي، صراحة قلة الوعي صعيييبة.
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2 - مواطن السبت 05 شتنبر 2020 - 14:04
اول معلق... كمامة ديكابوتابل
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