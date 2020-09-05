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كُتّاب وآراء
شاحنة تخيف حيّا بالبيضاء
السبت 05 شتنبر 2020 - 16:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - Benyoucef Abderrahmane السبت 05 شتنبر 2020 - 16:23
attention la maison risque de s'écrouler car le poteau d'angle est endommagé et les armatures sont faibles pour supporter la charge attention.
4 - hassan السبت 05 شتنبر 2020 - 16:41
ساهلة ايديرو الزنقة ممنوعة على الوزن الثقيل
5 - momo frankfurt السبت 05 شتنبر 2020 - 16:44
الكاميون دخل فالبوترة وباغين يخرجو منّو ترميم الدار كاملة، هههه
6 - سارة السبت 05 شتنبر 2020 - 17:06
هههههه استسمح و لكن مقدرتش منضحكش شي دعوة كينة فهاد الدار واه ثلاثة المرات مالها من الحرام !!ههه
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