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الرئيسية | صوت وصورة | شاحنة تخيف حيّا بالبيضاء

شاحنة تخيف حيّا بالبيضاء

السبت 05 شتنبر 2020 - 16:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdo السبت 05 شتنبر 2020 - 16:20
وراه غير قانوني هديك الشاحنات دور في النهار
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-6
2 - Benyoucef Abderrahmane السبت 05 شتنبر 2020 - 16:23
attention la maison risque de s'écrouler car le poteau d'angle est endommagé et les armatures sont faibles pour supporter la charge attention.
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5
3 - visiteur السبت 05 شتنبر 2020 - 16:36
شو الزهر كيدير 3 مرات أ كيدخلو فيها
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10
4 - hassan السبت 05 شتنبر 2020 - 16:41
ساهلة ايديرو الزنقة ممنوعة على الوزن الثقيل
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15
5 - momo frankfurt السبت 05 شتنبر 2020 - 16:44
الكاميون دخل فالبوترة وباغين يخرجو منّو ترميم الدار كاملة، هههه
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-2
6 - سارة السبت 05 شتنبر 2020 - 17:06
هههههه استسمح و لكن مقدرتش منضحكش شي دعوة كينة فهاد الدار واه ثلاثة المرات مالها من الحرام !!ههه
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3
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