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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مع العالم نزار إبراهيم

مع العالم نزار إبراهيم

الأحد 06 شتنبر 2020 - 23:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - انا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 00:36
نظرية التطور هي اهم نظرية يبنى عليها علم البيولوحيا و علم الحفريات، اعتقد ان ازمة كوفيد ابرزت قيمة العلم الحقيقي في مقابل الخرافات التي لن تنفعنا عند الأزمات الحقيقية.
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2 - يوسف الاثنين 07 شتنبر 2020 - 00:38
ههه قالك عالم التشريح "و نظرية التطور" ...نظرية التطور اكبر خدعة في العالم و ليس عليها اي دليل علمي بشهادة اكبر مؤيديها، و ليس هناك في الغرب من يسمي نفسه عالم نظرية التطور ....غظا يخرج علينا من يلقب نفسه بعالم نظرية الاكوان المتوازية...العالم ديال بالصح كيكون في العلوم التجريبية الحقيقية و ليس العلوم المزيفة "pseudo science"
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