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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | الدخول المدرسي في سلا

الدخول المدرسي في سلا

الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:55

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1 - كمال الاثنين 07 شتنبر 2020 - 12:50
الله إحسان لعوان لتلاميذ لا أدري كيف هي نفسيتهم أتمنى أن يمر هذا الوباء ولى يتضرر أحد يا رب العالمين
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