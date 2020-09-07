24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)

  2. معرض التبوريدة (5.00)

  3. فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخاص" (5.00)

  4. بركان كورونا (5.00)

  5. حريق مهول بمراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | إضراب تضامني عن الطعام

إضراب تضامني عن الطعام

الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:17

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مهتم جدا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:19
وخليوا العدالة دير خدمتها . الي دار الفلطة يستاهل لعقوبة ، وهادوك المعتقلين بما فيهم الصحافيين ما يمكنش الدولة تكون اعتقلاتهم غي هكذا . تظنون انه سهل على الدولة رغم هالتها وهيبتها وعسكرتها ان تعتقل الناس هكذا وتزج بهم في السجون لولا انها تمتلك ضدهم حججا قوية ؟ لو حصل ذلك لرأيت العالم الاوروبي بمنظماته وهيئاته يطبل ويفضح ، والعالم مليء بالمتظمات الضاربة في الديموقراطية وحقوق الانسان ، لذلك هذه المتظمات والهيئات الدولية لم تتدخل ليقينها بصحة قرار السلطات . لذلك ناشي انتم الي غادي ديرو لينا البوز بجوج كلمات ديالكم وسيروا فحالكم قابلوا شغالاتكم . واذا كنتم تتبجحون بالحقوق فعلاش لا تدافعون عن الطلبة المعتقلين لمجرد ان طالبوا بالمنحة والتقل والمطعم ، أهؤلاء ليسوا مغاربة عندكم ؟ لكن هؤلاء انفسهم كسروا وخربوا وتجاوزوا الحدود في مطالبة حقهم لذلك عوقبوا .
انتم عرقلة حقيقية امام التنمية وتطور مؤسسات الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.