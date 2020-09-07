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كُتّاب وآراء
إضراب تضامني عن الطعام
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مهتم جدا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:19
وخليوا العدالة دير خدمتها . الي دار الفلطة يستاهل لعقوبة ، وهادوك المعتقلين بما فيهم الصحافيين ما يمكنش الدولة تكون اعتقلاتهم غي هكذا . تظنون انه سهل على الدولة رغم هالتها وهيبتها وعسكرتها ان تعتقل الناس هكذا وتزج بهم في السجون لولا انها تمتلك ضدهم حججا قوية ؟ لو حصل ذلك لرأيت العالم الاوروبي بمنظماته وهيئاته يطبل ويفضح ، والعالم مليء بالمتظمات الضاربة في الديموقراطية وحقوق الانسان ، لذلك هذه المتظمات والهيئات الدولية لم تتدخل ليقينها بصحة قرار السلطات . لذلك ناشي انتم الي غادي ديرو لينا البوز بجوج كلمات ديالكم وسيروا فحالكم قابلوا شغالاتكم . واذا كنتم تتبجحون بالحقوق فعلاش لا تدافعون عن الطلبة المعتقلين لمجرد ان طالبوا بالمنحة والتقل والمطعم ، أهؤلاء ليسوا مغاربة عندكم ؟ لكن هؤلاء انفسهم كسروا وخربوا وتجاوزوا الحدود في مطالبة حقهم لذلك عوقبوا .
انتم عرقلة حقيقية امام التنمية وتطور مؤسسات الدولة
انتم عرقلة حقيقية امام التنمية وتطور مؤسسات الدولة
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