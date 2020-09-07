24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)

  2. جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد (5.00)

  3. فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخاص" (5.00)

  4. التعليم الخصوصي بالمغرب .. غابة مهملة (5.00)

  5. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | تلميذات بزي الأمن والدرك

تلميذات بزي الأمن والدرك

الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسف الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:25
ما شاء الله ....الله يحفظهم ليك و يحقق ليهم امنياتهم يا رب..و يرفع علينا هذا الوباء و يشفي المرضى و يرحم الموتى و يرحم الوالدين ديالي و أموات المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - متفاؤل الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:25
تحية للام وللاطفال المفعمين بروح التفاؤل والوطنية لخدمة الصالح العام. أسأل لله العلي القدير ان يوفقهم في مسيرتهم الدراسية وان يحققو امنيتهم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - dakhla الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:28
من هاد المنبر كنقول للأباء الله يرحم الوالدين إلا مربيو وليداتكوم راه والمستوي الأخلاقي ديال الأطفال ولا فالحضيض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - Me again الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:28
و بزااااااف!
المقاربة الأمنية في جميع المستويات و المجالات! حثى الاطفال لم يسلموا منها!
قريبا سيكون امام مسجد دركي او شرطي بزي السلطة!
انشروا الآراء الحرة!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - sour zouhair الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:32
نحن في أشد الحاجة أن نستثمر هذا الحب للوطن الذي يولد مع الأطفال،رؤية هؤلاء التلميذات بزي رجال الأمن،يبعث الأمل في النفس،ويجعلنا نطمئن أن القادم أفضل إن شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.