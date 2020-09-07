24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/09/2020
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:31
|17:00
|19:50
|21:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- 139 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
- هل يعود قطار "الحراك ضد النظام" إلى السير في شوارع الجزائر؟
- "كاف" يدعم الاتحاد المصري بعد فقدان كؤوس قارية
- رحيل اليهود عن العراق .. أجساد تتحرك وتراث يسكن بلاد الرافدين
- كيف يمكن للطيران استعادة ثقة الزبناء بعد انتهاء "أزمة كورونا"؟
"استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)
جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد (5.00)
الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)
- المغرب يسجل 2234 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (227)
- الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء - (194)
- موسم الدراسة ينطلق بـ"فوضى الخواص" واكتظاظ مدارس عمومية - (96)
- المغرب يصدم إسبانيا بمنع أنشطة التهريب من ثغرَي سبتة ومليلية - (87)
- جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تلميذات بزي الأمن والدرك
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - يوسف الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:25
ما شاء الله ....الله يحفظهم ليك و يحقق ليهم امنياتهم يا رب..و يرفع علينا هذا الوباء و يشفي المرضى و يرحم الموتى و يرحم الوالدين ديالي و أموات المسلمين
2 - متفاؤل الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:25
تحية للام وللاطفال المفعمين بروح التفاؤل والوطنية لخدمة الصالح العام. أسأل لله العلي القدير ان يوفقهم في مسيرتهم الدراسية وان يحققو امنيتهم..
3 - dakhla الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:28
من هاد المنبر كنقول للأباء الله يرحم الوالدين إلا مربيو وليداتكوم راه والمستوي الأخلاقي ديال الأطفال ولا فالحضيض
4 - Me again الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:28
و بزااااااف!
المقاربة الأمنية في جميع المستويات و المجالات! حثى الاطفال لم يسلموا منها!
قريبا سيكون امام مسجد دركي او شرطي بزي السلطة!
انشروا الآراء الحرة!
المقاربة الأمنية في جميع المستويات و المجالات! حثى الاطفال لم يسلموا منها!
قريبا سيكون امام مسجد دركي او شرطي بزي السلطة!
انشروا الآراء الحرة!
5 - sour zouhair الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:32
نحن في أشد الحاجة أن نستثمر هذا الحب للوطن الذي يولد مع الأطفال،رؤية هؤلاء التلميذات بزي رجال الأمن،يبعث الأمل في النفس،ويجعلنا نطمئن أن القادم أفضل إن شاء الله.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5