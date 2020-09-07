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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | غضب أولياء تلاميذ

غضب أولياء تلاميذ

الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:41

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1 - mbarak الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:18
الحمد لله بدأ المغاربة يستيقظون من سباتهم ، وبدأوا يفرقون بين المدرسة كمؤسسة تربوية وتعليمية ، والمقاولة كشركة مستثمرة هدفها الأول والأخير هو المال .
لنضع يدا في يد من أجل مدرسة عمومية مواطنة .
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