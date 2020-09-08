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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | أجي نفهمو التقاعد

أجي نفهمو التقاعد

الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بشير الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:05
رجال التعليم يساهمو ن في مؤسسة محمد السادس سنويا ب:80 درهم كحد أقصى بينما المتقاعدون (تقاعدا نسبيا) قد يصل مبلغ انخراطهم (اختياريا) في هذه المؤسسة إلى 200 درهم شهريا او اكثر او اقل بقليل حسب مبلغ المعاش. أليس هذا المبلغ كبيرا ومبالغ فيه؟ هذه هي الرحمة بالمتقاعدين.!
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2 - %%%% الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:16
si les salaires sont les plus bas dans la zone mena et parmi les plus bas de l Afrique aussi comment vous les vous que les retraites soient elles ? je ne sais pas si vous dormez la nuit ou pas .la Chine n est plus le plus bas en Asie on est comme Bangladesh . je ne sais pas se que vous attendez .et je ne sais pas se que vous avez fait a se peuples inerte aucune réaction plein dE magouilles .
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