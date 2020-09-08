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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | إغلاق دوار الحاجة

إغلاق دوار الحاجة

الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hicham الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:55
مغرب الالفية الثالتة هذا مازرعتم والان تحصدون قتلتونا المغرب اجمل بلد المغرب واعر في كورونا واعر في الكمامات الحمامات وزيد وزيد ونن راى مثل هذه الصور يتخيل انها امام معبر رفح لك الله با وطني نعم للحلول للقضاء على هذا الوباء لكن ان يكون كل شيي بمفهوم مخزني وسلطوي فلا اضن اننا سنصل لنتيجة خاص التوعية والتحسيس والمساعدة ومن بعد تطبيق القانون
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2 - Youssef Oudra الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:59
Made in Morocco
ما بقينا فاهمين والو فهاد القرارات الليلية
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3 - MOUISSA الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:04
و يبقى السؤال المطروح أين ذهبت الحاجة و دوارها قد أغلق
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-5
4 - عبدو الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:06
الحجر الشامل لكون حيه هو محجور عليه...هذا هو الشعب المغربي المتضامن ؟؟
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1
5 - %%%% الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:29
l usage exclusif de l autorités c quartiers vivent le jour le jour votre but de n est pas la peur de Corona . vous voulez qu ils aient l habitude de rester a la maison et deviennent feneants et dépendants des aides de l état et fermer leur gueule ou immigrés vers d autres patelins .on dirait qu ils sont des microbes . votre but n est pas la santé des gens mes chamboulé leur vie pour mieux les maîtriser.
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