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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مراقبة مداخل البيضاء

مراقبة مداخل البيضاء

الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 13:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كبور الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:03
الكل يراقب الكل لاجل ماذا واش هاد المرض كيخرج غير باللليل الحاصول كورونا راها الان في فترة حضانة في اجمل بلد في العالم هاد.كورونا شحال من 300درهم غادة تربح.على صهر المواطن باينة شي طوكار هاد المرض اامهم الله بنجينا وبنجيكم وترجع حلبمة لعادتها ااقديمة
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