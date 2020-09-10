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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | المصلي والتمكين الاقتصادي

المصلي والتمكين الاقتصادي

الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مراقب الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:32
المشكل واللي كنخافو منو الا خرجو رجليكم الشواري غادي تخليونا بلا شواري.
غير دابا ازدياد نسبة العاطلين في صفوف الرجال اغلبية الاسر تجد المرأة تشتغل و الراجل ملقاش خدمة كلشي كيقلب على النساء. لان الراجل ديما كيطالب بحقوقه ولا يتنازل عنها و المرأة خدامة وكتصبر كما يقال
قالو ناس زمان البزطام حطو الراجل و هزاتو المرأة
فضائح النساء في المحاكم كثرت ها التمثيل و بيع الهوى ها النصب ها الانحطاط الاخلاقي كل هادشي جاء من وراء عقوق المرأة.
اجيو صححو المنضومة بعدا مع الرجال وشوفو البلاد كيف غادي تولي.
رباعة الشفارة
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