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كُتّاب وآراء
المصلي والتمكين الاقتصادي
الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مراقب الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:32
المشكل واللي كنخافو منو الا خرجو رجليكم الشواري غادي تخليونا بلا شواري.
غير دابا ازدياد نسبة العاطلين في صفوف الرجال اغلبية الاسر تجد المرأة تشتغل و الراجل ملقاش خدمة كلشي كيقلب على النساء. لان الراجل ديما كيطالب بحقوقه ولا يتنازل عنها و المرأة خدامة وكتصبر كما يقال
قالو ناس زمان البزطام حطو الراجل و هزاتو المرأة
فضائح النساء في المحاكم كثرت ها التمثيل و بيع الهوى ها النصب ها الانحطاط الاخلاقي كل هادشي جاء من وراء عقوق المرأة.
اجيو صححو المنضومة بعدا مع الرجال وشوفو البلاد كيف غادي تولي.
رباعة الشفارة
غير دابا ازدياد نسبة العاطلين في صفوف الرجال اغلبية الاسر تجد المرأة تشتغل و الراجل ملقاش خدمة كلشي كيقلب على النساء. لان الراجل ديما كيطالب بحقوقه ولا يتنازل عنها و المرأة خدامة وكتصبر كما يقال
قالو ناس زمان البزطام حطو الراجل و هزاتو المرأة
فضائح النساء في المحاكم كثرت ها التمثيل و بيع الهوى ها النصب ها الانحطاط الاخلاقي كل هادشي جاء من وراء عقوق المرأة.
اجيو صححو المنضومة بعدا مع الرجال وشوفو البلاد كيف غادي تولي.
رباعة الشفارة
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