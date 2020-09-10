24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/09/2020
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- فزاعة "الصدام مع الدولة"
- ماذا تعرف عن الخرف الجبهي الصدغي؟
- المصادقة على مجموعة من مشاريع التنمية في وجدة
- مفاتيح المنازل تلحق أخيرا بركب الحداثة
- الأزمة الصحية تكبد صنّاع السيارات خسائر عبر العالم
لعلج يدعو إلى التعايش مع جائحة "كورونا" وترميم خسائر الاقتصاد (5.00)
الحكومة تُصادق على تمديد استفادة متضررين من "أموال كورونا" (5.00)
سلا تعيش أجواء "الحجر الصحي" بعد ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" (5.00)
- العثماني يٌشيد بنجاح الدخول المدرسي الاستثنائي ويرفض التشويش - (169)
- الجيش الجزائري يزرع الأحقاد ويزيّف الحقائق حول مغربية الصحراء - (153)
- الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 أكتوبر المقبل - (78)
- المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (74)
- الحكومة تدمج "دار لبريهي ودوزيم" .. وتعيينات جديدة بالقناة الثانية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خلية إرهابية في طنجة
الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مواطن الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:19
تحية صادقة لحماة الوطن بكم نعتز و بكم نفتخر وفقكم الله.
2 - هشام الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:22
لماذا العملية الامنية هي استعراضية اكثر من امنية، هل لنثبت للعالم اننا نحارب الارهاب. ام لكي نبين للارهابيين حجم التجهيزات التي يتوفر عليها المغرب لردعهم؟ انا اظن ان هذه العملية والبطريقة التي نفدت بها مع الكاميرات هي رسالة للغرب على ان ما يقدموه من دعم لا يذهب سدا.
تعليق غير لائق
-27
3 - hmed الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:24
Je suis très fière de notre police marocaine bon travail une bonne équipe dès intervention tactique .bravo et bonne continuation.
4 - marrakchi الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:36
تحية خالصة لرجال الامن الذين يسهرون على امننا من هذه الجماعات الداعشية الارهابية التي تسعى دون جدوى لبث الرعب في بلادنا.الى الجحيم يا فلول الظلام الهمجيين.
5 - karim الخميس 10 شتنبر 2020 - 11:02
السيد الحموشي هاشي غير جا و خدا اوسمة من دول العالم ارفع الاوسمة اوروبا امريكا اسيا افريقيا وزير خارجية امريكا زاره في مكتبه تحية للسي الحموشي
6 - مغربية الخميس 10 شتنبر 2020 - 11:03
شكرا للامن و المخابرات المغربية التي تسهر على امن و امان هدا الوطن. هؤلاء الارهابيين الا يكفيهم ما نحن فيه من مرض و ازمات اقتصادية و اجتماعية اي دين هدا الدي يسمح بالقتل و التدمير .الاسلام بريء منكم هو دين السلام و المحبة و الرحمة لا دين الكراهية و القتل .
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6