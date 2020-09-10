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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | خلية إرهابية في طنجة

خلية إرهابية في طنجة

الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:11

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مواطن الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:19
تحية صادقة لحماة الوطن بكم نعتز و بكم نفتخر وفقكم الله.
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41
2 - هشام الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:22
لماذا العملية الامنية هي استعراضية اكثر من امنية، هل لنثبت للعالم اننا نحارب الارهاب. ام لكي نبين للارهابيين حجم التجهيزات التي يتوفر عليها المغرب لردعهم؟ انا اظن ان هذه العملية والبطريقة التي نفدت بها مع الكاميرات هي رسالة للغرب على ان ما يقدموه من دعم لا يذهب سدا.
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-27
3 - hmed الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:24
Je suis très fière de notre police marocaine bon travail une bonne équipe dès intervention tactique .bravo et bonne continuation.
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21
4 - marrakchi الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:36
تحية خالصة لرجال الامن الذين يسهرون على امننا من هذه الجماعات الداعشية الارهابية التي تسعى دون جدوى لبث الرعب في بلادنا.الى الجحيم يا فلول الظلام الهمجيين.
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29
5 - karim الخميس 10 شتنبر 2020 - 11:02
السيد الحموشي هاشي غير جا و خدا اوسمة من دول العالم ارفع الاوسمة اوروبا امريكا اسيا افريقيا وزير خارجية امريكا زاره في مكتبه تحية للسي الحموشي
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-1
6 - مغربية الخميس 10 شتنبر 2020 - 11:03
شكرا للامن و المخابرات المغربية التي تسهر على امن و امان هدا الوطن. هؤلاء الارهابيين الا يكفيهم ما نحن فيه من مرض و ازمات اقتصادية و اجتماعية اي دين هدا الدي يسمح بالقتل و التدمير .الاسلام بريء منكم هو دين السلام و المحبة و الرحمة لا دين الكراهية و القتل .
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4
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