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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | تدخل "ديستي" بمدينة تمارة

تدخل "ديستي" بمدينة تمارة

الخميس 10 شتنبر 2020 - 13:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - من الريصاني الخميس 10 شتنبر 2020 - 13:56
حنا فينا هم كورونا وما بقا خاصنا غير الإرهابيين وكلن عليهم الله تحية خالصة للامن وجهاز المخابرات على مجهوداتهم في تصدي للهده ;;;;; الخارجة عن القانون
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2 - مروان الخميس 10 شتنبر 2020 - 13:57
غير انت لي بقيتي آ الإرهابي.........
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0
3 - Mohamed الخميس 10 شتنبر 2020 - 13:59
تحية خالصة لرجال الأمن بقيادة السيد الحموشي الذين يصهرون على أمننا واستقرارنا بلادنا والتصدي لكل المحاولات الإرهابية الجبانة.
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4
4 - zakaria الخميس 10 شتنبر 2020 - 14:05
الحمد لله على نعمة الامن و الامان
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2
5 - صدمة الخميس 10 شتنبر 2020 - 14:22
يكفي قراءة التعاليق على مواقع الانترنت لنفهم ان الدواحش كثيرون وانهم يقدسون خريفة داحش البغدادي ,اتمنى ان تشتغل خلايا الامن في المناطق التي استقبلت مهاجرين قرويين فهاته الفئة يتم استغلال جهلها وبساطة تفكيرها واول شيء يلاحظ هناك اللباس الوهابي رغم ان المغرب حضارة لديه لباسه منذ قرون
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6 - Said الخميس 10 شتنبر 2020 - 14:24
هدشي زين ويتلج القلب عند سماع متل هده العماليات الاستباقية. واتمنى من السيد الحموشي ان تشن متل هده العمليات على المشرملين والمجرمين الدين اصبح الشرطي يخاف منهم ويتفدا النظر اليهم باعطائهم ظهره وهم يعتون فالشارع فساد وسرقة وكريساج بداراجاتهم Tmax حتى اصبح شرطي المرور يراهم يحرقون الضوء الاحمر ويلتفت للناحية الاخرى ليوقف مسكين صاحب دراجة عادية ويفش غله وعجزه فيه.
حسبي الله ونعم الوكيل
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4
7 - محمد القاسمي الخميس 10 شتنبر 2020 - 14:28
الحمد لله الذي نصر أمير المومنين الذي نصر الدين والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الذين خذلوا الدين والحمد لله الذي نصر أمير المومنين على الذين خذلوا الدين
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-3
8 - شيماء الخميس 10 شتنبر 2020 - 14:32
تحية كبيرة للامن الوطني والمخابرات والناس لي كتسهر باش تكشف على هاد الخليات
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