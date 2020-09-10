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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | صوت وصورة | الأمن يضبط أحزمة متفجرة

الأمن يضبط أحزمة متفجرة

الخميس 10 شتنبر 2020 - 14:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:08
اللهم احفظ المغرب من كل سوء اللهم احفظ مغربنا من الإجرام و المجرمين اللهم دمر كل من ارادا سوءا بمغربنا يارابي
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35
2 - متتبع الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:11
يا ربي السلامة اش هاد شي يا ربي الله يحفظ بلادنا من هاذ المتطرفين.
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3 - من الريصاني الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:11
الشكر والتقدير للكافة رجال الأمن ورجال المخابرات في تصدي للهده الجماعات الإرهابية التي تريد تقويد الامن والامان الذي ينعم به المغرب ونشكر أيضا جريدة هيسبريس على مواكبة الأخبار العاجلة
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4 - الغريب رضوان الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:12
اللهم إحفظ بلدنا وملكنا
شكرا لرجال الأمن وكل من ساعد في إفشال هذا المخطط الإرهابي الدموي
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5 - وكواك الحق الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:13
رب اجعل هذا البلد آمنا
تحيةرجال الأمن
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6 - jamila الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:15
ياربي سلامة الله يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل شر أي أنتم وأين الإسلام منكم أستغفر الله وأتوب إليه ديننا دين تسماح ومحبة وتآلف ماشي دين الارهاب الاسلام بريئ منكم ومن أمثالكم الله لي خلقنا وإليه راجعون إما أن يرحمنا أو يعذبنا شكون أنتم باش تحاسبوا وتقتلو في الخلق
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7 - سلام الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:21
تحية واجلال للرجال للابطال .بفضلكم المغرب في آمان
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8 - متتبع الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:25
اللهم إجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. تحياتي وتقديري لراجل الأمن الساهرين على سلامة المواطنين و البلاد والعباد
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9 - zemmouri الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:35
تحية وتقدير لرجال الامن وكل من ساهم في تحييد هؤلاء الارهابيين عاش المغرب وعاش الملك وتحياتي لرجال الحموشي
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10 - bengalicia الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:36
اللهم احفظ بلاد المغرب من كل شر.
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2
11 - smail الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:50
اللهم احفظ بلدنا العزيز وانصر ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله وأطل اللهم في عمره واحفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن آمين
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