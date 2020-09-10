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الرئيسية | صوت وصورة | حموشي في "البيت الآمن"

حموشي في "البيت الآمن"

الخميس 10 شتنبر 2020 - 17:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رمزي الخميس 10 شتنبر 2020 - 17:22
برافو رجال الآمن المزيد من الحزم مع هؤلاء الارهابيين وشكرا جزيلا للسيد الحموشي على العناية التي توليها لأفراد الأمن الوطني ... والكلمة للقضاء لإصدار أحكام الإعدام مع النفاد العاجل
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2 - إبن البادية الخميس 10 شتنبر 2020 - 17:24
اقترح الحموشي لوزارة الداخلية طبعا مع الاحتفاظ بمنصبه الحالي، وتكون المرحلة المقبلة من عمله هو التعامل بكل جدية وصرامة مع شبكات المعشعشين والمخززين مسامير المايدة الذين يتواجدون في كل دهاليز ادارأت وزارة الداخلية مثل العمالات والولايات والقيادات والباشوات.
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