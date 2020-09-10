24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة (5.00)

  2. احجيج يقرّب أذهان الطّلّاب مِن علم الاجتماع بـ"لغة أكاديميّة مغاربيّة" (5.00)

  3. أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية (5.00)

  4. الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة (5.00)

  5. المغرب ضمن قائمة البلدان الأكثر أمانا للمسافرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | ساكنة تمارة وتفكيك الخلية

ساكنة تمارة وتفكيك الخلية

الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:06

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - hicham الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:19
الحمد للّه الدي كفانا شرهم وكيدهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - ولد حميدو الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:23
بما انهم بدون عمل داخلين خارجين فطبعا تمولهم جهات تكفيرية اما بعض الدواعش يبعثون تعليقاتهم لعدة منابر مغربية من خارج الوطن من اجل التشكيك و محاولة اضعاف الامن المغربي و نسوا بان هناك تنسيق بين عدة دول و سيصلون اليهم و لو كانوا في جزيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - تمارية في الصحراء الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:35
فين بلاصة في تمارة وقع هادشي؟ الله يحفظ مدينتي أحسن مدينة في العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
4 - عزيز مكناس الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:45
أول ملاحظة يمكن ملاحظتها هي عدم احترام السواد الأعظم لمعايير السلامة أي عدم وضع الكمامة و كذا التباعد الاجتماعي و سامحولي بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
5 - الحسين الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:48
في نظري الأمية والجهل والبطالة والفساد
وعدم توزيع الثروة بالطريقة غير العادلة
وتفكك الأسرة والمخدرات وتكاثر الجريمة واكتضاض السجون بالشباب والتشرميل في الشوارع وفشل منظومة الصحية والتعليم والرشوة وغياب الأخلاق والحياء.
أكثر خطرا.على المدى البعيد. على المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - محشش.. الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:50
نعيب زماننا والعيب فينا ... الناس في مصائب وامراض واهوال وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ... ومازال البعض يفكر في القتل العمد . .. الدين الإسلامي الحنيف برئ منكم .. الهوية الوطنية بريئة منكم ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.