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كُتّاب وآراء
ساكنة تمارة وتفكيك الخلية
الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - ولد حميدو الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:23
بما انهم بدون عمل داخلين خارجين فطبعا تمولهم جهات تكفيرية اما بعض الدواعش يبعثون تعليقاتهم لعدة منابر مغربية من خارج الوطن من اجل التشكيك و محاولة اضعاف الامن المغربي و نسوا بان هناك تنسيق بين عدة دول و سيصلون اليهم و لو كانوا في جزيرة
3 - تمارية في الصحراء الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:35
فين بلاصة في تمارة وقع هادشي؟ الله يحفظ مدينتي أحسن مدينة في العالم
4 - عزيز مكناس الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:45
أول ملاحظة يمكن ملاحظتها هي عدم احترام السواد الأعظم لمعايير السلامة أي عدم وضع الكمامة و كذا التباعد الاجتماعي و سامحولي بزاف
5 - الحسين الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:48
في نظري الأمية والجهل والبطالة والفساد
وعدم توزيع الثروة بالطريقة غير العادلة
وتفكك الأسرة والمخدرات وتكاثر الجريمة واكتضاض السجون بالشباب والتشرميل في الشوارع وفشل منظومة الصحية والتعليم والرشوة وغياب الأخلاق والحياء.
أكثر خطرا.على المدى البعيد. على المغاربة.
وعدم توزيع الثروة بالطريقة غير العادلة
وتفكك الأسرة والمخدرات وتكاثر الجريمة واكتضاض السجون بالشباب والتشرميل في الشوارع وفشل منظومة الصحية والتعليم والرشوة وغياب الأخلاق والحياء.
أكثر خطرا.على المدى البعيد. على المغاربة.
6 - محشش.. الخميس 10 شتنبر 2020 - 21:50
نعيب زماننا والعيب فينا ... الناس في مصائب وامراض واهوال وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ... ومازال البعض يفكر في القتل العمد . .. الدين الإسلامي الحنيف برئ منكم .. الهوية الوطنية بريئة منكم ..
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