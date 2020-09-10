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الرئيسية | صوت وصورة | صرخة تجار سوق القرية

صرخة تجار سوق القرية

الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:30

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1 - المحتار الجمعة 11 شتنبر 2020 - 02:42
الكمامة فوق الدقن فقط، خوفا من الذعيرة. أما صحة المواطنين فهذا لا يهمهم. مصيبة...
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